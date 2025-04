Un expolicía viaja por el mundo durante 4 meses y esto es lo que le pasa al volver a España

El usuario de TikTok Jaime Begara (@jaimebegara), un español que ha dejado su trabajo como policía y se ha ido a viajar por el mundo, ha subido un vídeo a su cuenta de la red social contando lo que le ha pasado al volver a España.

"¿Alguien me puede decir por qué me quiero largar de España echando hostias?", ha preguntado el expolicía, quien ha asegurado sentir rechazo al volver al país después de su experiencia viajera.

"Llevo viajando como tres o cuatro meses, llevo un mes aquí en España y ese es mi sentimiento. ¿A alguien le ha pasado lo mismo o está en la misma situación que yo?", ha comentado el usuario.

Una opinión con la que no han coincidido muchos de los ususarios: "A mí me pasó lo mismo pero al revés, 3 y 4 meses viajando no es nada, por eso aún no echas de menos España"; "Pues yo no lo cambio por nada del mundo, lo que tenemos en este país en calidad de vida".