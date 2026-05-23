Al menos 82 muertos tras una explosión en una mina en China

Los equipos de rescate trabajan en el interior de la mina donde se ha producido la explosión este sábado.

Al menos 82 personas han muerto este viernes en una explosión de gas ocurrida en la mina Liushenyu, en la provincia china de Shanxi (centro), tal y como han informado medios estatales chinos.

El accidente se produjo a las 19:29 hora local de este viernes en esa explotación situada en el distrito de Qinyuan, donde trabajaban 247 personas en el momento del siniestro y donde continúan las labores de rescate, según la agencia oficial Xinhua.

La cifra de muertos aumentó a lo largo de la jornada: en un primer balance divulgado en la mañana del sábado, las autoridades habían informado de 8 fallecidos, 201 personas evacuadas con vida y 38 atrapadas bajo tierra, antes de elevar el número de víctimas mortales primero a "más de 50" y después a 82.

Posteriormente, la televisión estatal CCTV señaló que, además de los 82 fallecidos, otras 9 personas seguían desaparecidas.

Las autoridades no han detallado por ahora las circunstancias concretas en las que se produjo la explosión ni el estado de las personas que seguían sin ser localizadas, aunque sí han indicado que las tareas de rescate seguían en marcha.

En paralelo, Xinhua ha indicado que una persona responsable de la empresa propietaria de la mina había quedado "bajo control de las autoridades", en un movimiento que apunta al inicio de la depuración de posibles responsabilidades por el siniestro.

Tras conocerse el accidente, el presidente chino, Xi Jinping, ha pedido intensificar las tareas de búsqueda, atender a los heridos, investigar las causas del suceso y exigir responsabilidades.

Por su parte, el viceprimer ministro Zhang Guoqing se ha desplazado al lugar para supervisar las labores de rescate y la gestión posterior al accidente.

Las minas de carbón, material con el que China genera en torno a un 60% de su energía, siguen registrando una alta siniestralidad, aunque en los últimos años el número de accidentes mortales se ha reducido de manera significativa.

El sector minero chino registró más de 3.000 muertes entre 2018 y 2023, cifra que sin embargo supuso un descenso del 53,6% con respecto al lustro anterior, según datos oficiales.