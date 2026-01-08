Un historiador económico británico publica este dato sobre cómo va España: a más de uno le va a fastidiar la cuesta de enero

Foto de archivo de Pedro Sánchez y el tuit que ha publicado el historiador económico británico Adam Tooze.

Adam J. Tooze, historiador económico británico, profesor de la Universidad de Columbia, graduado en Economía por el King's College de Cambridge, ha publicado un dato sobre cómo va España que a más de uno le va a fastidiar la cuesta de enero por lo que conlleva.

El autor de libros como El coste de la guerra: el ascenso y la caída de la economía nazi; Crash: cómo una década de crisis financieras ha cambiado el mundo; o El apagón: cómo el coronavirus sacudió la economía mundial, entre otros, ha hablado de algo que teníamos olvidado y es bastante importante: la prima de riesgo de España.

"España ahora se endeuda a tipos más bajos que Francia, y el diferencial con Alemania es de aproximadamente el 0,5 %", ha destacado en un mensaje en la red social X, junto a una tabla que muestra cómo está siendo la tendencia.

En la estadística, citando datos de la London Stock Exchange Group (LSEG), proveedor global de infraestructura de mercados financieros, se puede ver cómo ha cambiado el dato de la prima de riesgo entre España y Francia.

Hace unos meses, la prima de riesgo española bajó de los 55 puntos por primera vez en 19 años. Todo por la mejora de la calificación de la deuda española de organismos como Standard & Poor’s.

¿Va tan bien la economía española?

Antes de entrar en detalle sobre cómo está la economía española, hay que destacar que en el bolsillo de los ciudadanos todavía no se ha traducido del todo. Este miércoles, conocíamos que el Ministerio de Trabajo plantea subir el salario mínimo un 3,1%, alcanzando los 1.221 euros brutos mensuales.

Un incremento que poco tiene que ver con 655,20 euros brutos mensuales del año 2016. Pero sigue habiendo grandes tensiones para la economía familiar. Entre ellas, en la cesta de la compra y la vivienda, tanto al comprar como al alquilar.

Pero, frente a ello, es cierto que todos los indicadores sitúan a España a la cabeza en Europa en crecimiento económico en 2025. Aunque no sólo en el pasado año, también lo reflejan las previsiones para este 2026.

Hay algunos datos macroeconómicos que reflejan por qué la economía española va como un tiro y la prima de riesgo sigue alcanzando cotas bajas que no se veían desde hace casi dos décadas.

Las agencias Standard & Poor's Global (S&P), Moody's y Fitch y EthiFinance Ratings han elevado la calificación de España por la buena evolución de la economía, su fuerte crecimiento y la "perspectiva estable".

El Fondo Monetario Internacional (FMI) elevó su previsión de crecimiento para España en 2025 al 2,9%, situándola como la gran economía avanzada de Europa y ha mejorado su pronóstico para 2026 hasta el 3,1%.

Ejemplo de la buena evolución es el Ibex 35. Los mercado son el espejo 'del alma' y el parqué español ha alcanzado hace tan sólo unos días máximos históricos, tocando los 17.700 puntos.