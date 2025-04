Un hombre se queja de que todo es muy caro en la carnicería y la respuesta del carnicero le hace darse la vuelta e irse 

Uno de loa carniceros más populares de las redes sociales, conocido como @el_as_carnicero, ha contado una anécdota que vivió con un cliente y que está provocando el aplauso de muchos usuarios.

"Estando yo allí en el mostrador se acercó un hombre y me empezó a preguntar los precios de varios artículos. No veía el precio y me empezó a preguntar. Y yo muy amablemente le contesté, le dije los precios de cada producto que él me había preguntado", recuerda.

"Y me saltó, así, que tenemos que espabilar los comerciantes. Digo: '¿Cómo?'. Dice: 'Sí, sí, que tenéis que espabilar los comerciantes'. Que todo carísimo, que él la mayoría de las cosas las compra por internet, que él compra mogollón de productos online a China", rememora.

"Dije: 'Pues muy bien. El que tiene que espabilar es usted, que el día de mañana, cuando a sus hijos o a usted les falte trabajo y venga a nosotros, a los comerciantes, a pedirnos trabajo, le vamos a contestar que se vaya a China que allí el trabajo es mucho más barato", cuenta.

Según dice el carnicero, aquel cliente "se quedó el hombre parado, se calló la boca, se giró y se fue".