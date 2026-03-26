Preocupación en los bares y restaurantes por el nuevo fenómeno de los supermercados: "No se puede competir contra un menú de siete euros"

El hostelero Jesús de Prada teme lo peor: la desaparición del menú del día y, posteriormente, el de los bares y restaurantes "de toda la vida" por culpa de los supermercados. Ha dado unas declaraciones en el programa vespertino Directo Al Grano, de RTVE en el que ha hablado sobre 'el mercaurante', un término que nace de la fusión entre el supermercado y el restaurante.

Estos espacios están destinados para que los clientes compren comida preparada y, además, se pueda comer allí mismo, con mesas, microondas, cubiertos e incluso cafetería. De esta manera, se han apropiado de lo que ya hacen los bares y restaurantes. La agencia EFE recoge unos datos de la consultora Kantar: los 'mercaurantes' cocinan para aproximadamente siete millones de españoles.

Desde 2021, han crecido un 25%. El 87% del crecimiento corresponde al consumo en casa, mientras que el 13%, al consumo in situ, es decir, en el propio supermercado. La consultora Circana recoge que este negocio genera 1.848 euros al año.

El menú del día de los restaurantes, en peligro

De Prada ha comentado en el citado programa que los clientes que antes desayunaban o comían en su restaurante, ahora se van justo enfrente, a un supermercado con el mercaurante: "Eso lo notamos en la facturación mensual".

"La (comida) nuestra es toda casera, no sé la de ellos, yo me imagino que será de una calidad buena, porque estará regulado todo eso, pero, al fin y al cabo, eso es importante", ha añadido. Además, ha hablado sobre si ellos pueden competir con su menú de siete euros, ya que el restaurante tenía un menú del día a 14,50 euros.

"Evidentemente no, no se puede competir. Ante esos precios, imposible, y eso se nota, evidentemente. El que tiene que vender una barra de pan, que venda una barra de pan. El que tiene que vender una lata, que la venda... Pero una comida que es diaria, que hay en un casero, un pincho de tortilla, lo que sea, que vaya a los restaurantes", ha defendido.

Ha concluido advirtiendo que, a la larga, es posible que el menú del día desaparezca: "A la larga yo creo que sí, que son un problema muy grande todo ese tipo de cosas".