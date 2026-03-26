Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Preocupación en los bares y restaurantes por el nuevo fenómeno de los supermercados: "No se puede competir contra un menú de siete euros"
Virales
Virales

Preocupación en los bares y restaurantes por el nuevo fenómeno de los supermercados: "No se puede competir contra un menú de siete euros"

El "mercaurante" parece llegar para quedarse.

Juan De Codina
Juan De Codina
Platos preparados en el supermercado Carrefour.
Platos preparados en el supermercado Carrefour.Cristina Arias (Getty Images)

El hostelero Jesús de Prada teme lo peor: la desaparición del menú del día y, posteriormente, el de los bares y restaurantes "de toda la vida" por culpa de los supermercados. Ha dado unas declaraciones en el programa vespertino Directo Al Grano, de RTVE en el que ha hablado sobre 'el mercaurante', un término que nace de la fusión entre el supermercado y el restaurante.

Estos espacios están destinados para que los clientes compren comida preparada y, además, se pueda comer allí mismo, con mesas, microondas, cubiertos e incluso cafetería. De esta manera, se han apropiado de lo que ya hacen los bares y restaurantes. La agencia EFE recoge unos datos de la consultora Kantar: los 'mercaurantes' cocinan para aproximadamente siete millones de españoles

Desde 2021, han crecido un 25%. El 87% del crecimiento corresponde al consumo en casa, mientras que el 13%, al consumo in situ, es decir, en el propio supermercado. La consultora Circana recoge que este negocio genera 1.848 euros al año.

El menú del día de los restaurantes, en peligro

De Prada ha comentado en el citado programa que los clientes que antes desayunaban o comían en su restaurante, ahora se van justo enfrente, a un supermercado con el mercaurante: "Eso lo notamos en la facturación mensual".

"La (comida) nuestra es toda casera, no sé la de ellos, yo me imagino que será de una calidad buena, porque estará regulado todo eso, pero, al fin y al cabo, eso es importante", ha añadido. Además, ha hablado sobre si ellos pueden competir con su menú de siete euros, ya que el restaurante tenía un menú del día a 14,50 euros.

"Evidentemente no, no se puede competir. Ante esos precios, imposible, y eso se nota, evidentemente. El que tiene que vender una barra de pan, que venda una barra de pan. El que tiene que vender una lata, que la venda... Pero una comida que es diaria, que hay en un casero, un pincho de tortilla, lo que sea, que vaya a los restaurantes", ha defendido.

Ha concluido advirtiendo que, a la larga, es posible que el menú del día desaparezca: "A la larga yo creo que sí, que son un problema muy grande todo ese tipo de cosas".

Juan De Codina
Juan De Codina
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de virales en HuffPost España y trato de que estés al día de las historias que generan debate en la calle.

 

Sobre qué temas escribo

 

Escribo sobre temas que rodean la vida pública: política, cine, creadores de contenido o el día a día de la gente de la calle, pero al estilo Huff, contando historias que quizá no sabías que te interesaría leer.

Cuando las compañías cinematográficas de Marvel y DC entran en juego, ahí me tendrás el primero para contarte qué ha pasado con tus héroes y villanos favoritos.

 

Mi trayectoria

 

Me formé en Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid con el sueño de ser periodista deportivo y, como siempre he dicho, nací en el Diario AS y empecé a criarme en el HuffPost España desde octubre de 2023. Durante mi etapa universitaria participé en múltiples programas de radio y dirigí hasta graduarme Deporte de las Seis.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

el huffpost para macami

Más de Virales

Comentar: 0
Ver normas
Ver tus comentarios en tu perfil
!
Los comentarios de esta noticia están cerrados
Regístrate ya tengo cuenta
Rellena tu nombre y apellidos para poder comentar
completa tus datos
!
Comenta con respeto, tu opinión se publicará con nombres y apellidos