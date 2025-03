Un hostelero cuenta lo que cobra por el agua en su bar y otros restaurantes se le tiran encima

La cuenta de TikTok @elxefencocina ha generado numerosos comentarios en la red social china al hacer varias afirmaciones sobre cómo llevar un negocio de hostelería, muchas de ellas relacionadas con los precios.

Han explicado que no cobran el pan ni el agua, que la caña vale 2,5 euros y la caña y 3 euros el doble: "Hemos tenido compañeros de profesión que nos han criticado el hecho de que no cobremos el agua".

"Nosotros no tenemos botellas de agua. Si tu negocio es sostenible o no por el hecho de que cobres o no el agua, loco tienes un problemón de tres pares de cojones", ha dicho el hostelero. Y la hostelera ha añadido: "Decidimos José y yo no cobrar ni pan ni servicio, ni agua tampoco".

"Hoy hablamos con ellos sobre su forma de ver la hostelería: un sitio donde el cliente se sienta a gusto sin sorpresas en la cuenta. Mientras otros te clavan hasta por respirar, aquí el pan y el agua son un derecho, no un extra", han explicado en la descripción del vídeo.

Junto a la pregunta: "¿Qué opináis? ¿Debería ser lo normal?".

"El agua, si es del grifo, comparto el no cobrarlo. El pan, ya es cosa vuestra si os dan las cuentas, pero el servicio...lo siento el servicio mi trabajo sí lo cobro...suerte compañeros", le ha dicho una persona en comentarios.

Y han respondido: "Creo que no entendéis qué significa el servicio. El servicio es ponerte un cubierto y un plato. Es como ir a la piscina, pagar tu entrada y luego que te cobren porque la piscina lleva agua".