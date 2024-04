Un influencer desvela lo que le pasó tras fracasar: una lección para todos

El influencer Alex Puértolas ha vuelto. El que fue uno de los creadores de contenidos más populares en España ha participado en el pódcast Animales Nocturnos de Ibai Vegan, donde además de repasar los grandes logros de su carrera, también ha tenido tiempo para explicar cómo enfrentó el fracaso después de llegar a la cima.

El zaragozano, que llegó a tener un millón de suscriptores en su canal de YouTube, además de firmar colaboraciones con grandes marcas, relata cómo fue su experiencia de estar en el punto más alto de su carrera para luego ver cómo las oportunidades se le escapaban poco a poco. "Estaba en la cima, pero llegó un punto en el que las marcas dejaron de contactarme", admite Puértolas en la entrevista, donde subraya que aprendió más del fracaso que del éxito.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

Puértolas ha compartido también los apuros económicos que vivió después de ser uno de los creadores de contenidos más populares en España. Algo que, explica, aprovechó para reinventarse y encontrar en la celebración de eventos una oportunidad de vivir con otros ojos una situación que había experimentado desde el otro lado.

"Acabé en una agencia de eventos que, para mi sorpresa, hago casi todos los eventos de influencers. Veo todos los dias gente que cuando ellos empezaban yo estaba más arriba. Me venían a decir que yo era su ídolo y que me admiraban. Ahora me dejan la chaqueta y ni me miran a la cara", cuenta un Alberto Puértolas que no ha tenido reparos en confesar que ahora trabaja en el guardarropa de eventos, recogiendo la ropa a otros influencers.

El influencer admite sentirse decepcionado por algunas de las personas que conoció en la industria y asume que su nueva posición puede convertirse en la proyección del mayor temor de sus excompañeros de profesión. "Yo sé que proyecto el mayor miedo de un influencer. Cuando recojo chaquetas recibo miradas de un miedo terrible. Al final hace siete años yo estaba como ellos", cuenta.

Sin embargo, lejos de rendirse, Alberto Puértolas ha decidido retomar su actividad en las redes sociales y relanzar su pódcast Hablándole a la luna. Además, se ha puesto a estudiar arte dramático en una academia de Madrid para cumplir con un sueño: convertirse en actor.