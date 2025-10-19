Una japonesa que vive en España tiene claro cuáles son los mejores restaurantes de comida asiática en Madrid

Madrid ha dejado de ser un destino solo para tapas y cocina mediterránea: la oferta japonesa de la capital se ha multiplicado y ya atrae a amantes del sushi tradicional, del ramen de cuchara y de propuestas más informales como los hand rolls y el katsu. Cada vez se abren más restaurantes especializados en esta comida, ofreciendo una experiencia asiática sin tener que salir de España, pero ¿sabes cuáles son los mejores locales dentro de tantas opciones?

Yuca, una japonesa que reside en Madrid y conocida en TikTok como @japonesa_en_madrid, ha compartido sus recomendaciones favoritas en la capital. La joven propone una ruta culinaria que incluye los mejores lugares de sushi, ramen, katsu y yakitori para quienes buscan comer un auténtico manjar nipón en la capital española. “Al principio no quería contarlo en TikTok porque no quería que hubiera más colas, pero creo que es justo compartir”, explica entre risas.

Aunque ofrece una larga lista de recomendaciones, Yuca tiene un claro favorito: el restaurante Torikey, situado en la Plaza del Descubridor Diego de Ordás, en el barrio de Chamberí. Este local se especializa en yakitori, brochetas de pollo a la parrilla; pero también ofrece menús degustación y otros platos a la carta centrados en la brasa y el producto. Con un ambiente informal y acogedor, este local ha sido señalado como un referente del estilo en la ciudad.

El mejor sushi

Para los amantes del sushi y los hand rolls, Yuca recomienda Akiro, en la calle Hermosilla, que mezcla influencias nikkei y ha ganado popularidad por sus nigiris y temakis con precios que oscilan entre 3 y 8 euros por pieza; el local no admite reservas, así que conviene ir pronto o armarse de paciencia. También destaca Kaito, en Lagasca, con especial enfoque en nigiri y sashimi y atención al detalle en cada presentación. También destaca por la experiencia en la barra, donde los chefs preparan los platos frente a los comensales.

Otro de los recomendados es Ta-Kumi, un restaurante que apuesta por la técnica y los menús degustación, cuyo proyecto reúne la experiencia de chefs con formación en la cocina japonesa contemporánea, como Álvaro Arbeloa y Toshio Tsutsui. Finalmente, también menciona Naomi, uno de los restaurantes japoneses más antiguos de Madrid, que ofrece una experiencia más tradicional con mesas tipo tatami y una carta que incluye platos clásicos nipones.

Para el buen comer japonés

El mapa de Yuca no se limita al sushi, sino que también abarca locales donde degustar todo tipo de comida japonesa. Ramen Ishou, en Plaza de los Mostenses, es una de las referencias para los amantes de los caldos, incluyendo propuestas como el Sapporo Miso Ramen. Así como, Katsu ofrece el mejor tonkatsu de la capital, un plato japonés que consiste en chuleta de cerdo empanada y frita.

Aunque si hablamos de tonkatsu también debemos mencionar Don Panki Katsu House, la primera de este tipo en España, que ofrece una variedad de platos como curry japonés, donburis y tapas para compartir. Finalmente, para cerrar con dulce, en el Mercado de Guzmán el Bueno hay una apuesta por la pastelería tradicional japonesa: Wagashi Utatane elabora mochis, dorayakis y monakas artesanales en horarios reducidos.