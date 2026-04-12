No solo la paella tiene puristas: un japonés critica "las comidas japonesas que se hacen mal en España"

La gastronomía española es una de las más destacadas a nivel mundial. Platos tales como la tortilla de patatas, el jamón ibérico, las croquetas de pulpo a la gallega y, por supuesto, la paella valenciana son algunas de las comidas más icónicas de nuestro país.

Como su nombre lo indica, la paella valenciana es originaria de dicha región del país. A lo largo de los años, se han creado todo tipo de variaciones respecto a este plato. Es por ello que hay quienes son defensores estrictos de la receta tradicional, es decir, pollo, conejo, judía verde, garrofó, tomate, azafrán y arroz. Los puristas de la paella están en contra de adiciones modernas tales como chorizo, garbanzos, guisantes o cebolla.

Del mismo modo que hay personas meticulosas con la paella, hay un purista de la comida japonesa ofrecida en España. Se trata de Kei, un creador de contenido nipón que reside en Valencia. El influencer afirma, por medio de su cuenta de TikTok, que varios platos de su nación están mal ejecutados en las cocinas españolas.

Las críticas de Kei a los platos japoneses en España

Kei comenta, sin tapujos, que la comida japonesa se hace mal en España. En primera instancia, explica lo que pasa con el sushi: le agregan ingredientes que jamás son utilizados para elaborar este platillo en su tierra natal. “A veces le ponen mascarpone, mangos y yo digo: "¿Qué es esto? El sushi es pescado crudo, arroz, un poco de wasabi y ya nada más", sentencia. Además, agrega que los makis fritos “tampoco existen” en Japón.

Posteriormente, se refiere a los famosos postres asiáticos, Los mochis. “En Japón el mochi auténtico es el pastelito de arroz solamente”, complementa. El creador de contenido aclara que “el mochi con cosas dentro lo llamamos daifuku y los tradicionales llevan dentro azuki, que es una pasta de judía roja, y nada de mango ni de pistacho, todo raro”, apunta.

Finalmente, señala que el condimento picantoso, wasabi, está muy mal logrado en España. “En Japón, el wasabi auténtico se raya con la piel de tiburón. Aquí suelen poner algo verde, asqueroso, artificial”, concluye.