Se va a vivir a EEUU y explica lo que la gente piensa allí de los españoles: aunque duela, los datos demuestran que es una verdad
En este caso, la fama es merecida a la luz de los datos de la Oficina Europea de Estadística (Eurostat). 

Las banderas de España y de Estados Unidos.Getty Images
Las banderas de España y de Estados Unidos.Getty Images

En España, los jóvenes se emancipan de media a los 30 años, según datos de la Oficina Europea de Estadística (Eurostat). Un poco más tarde en el que caso de los hombres (30,5 años) que de las mujeres (29,4 años). Un dato, en cualquier caso, que supera los 26,2 años de media en la Unión Europea y que supone una diferencia enorme respecto a países como Finlandia (21,4 años) y Dinamarca (21,7 años).

Esos datos concuerdan con la percepción que tienen de los españoles en otros países. Celi, una española que vive en Estados Unidos, ha señalado algunas de las creencias que tienen allí sobre los españoles y esta es, precisamente, una de ellas. Y, en este caso, a la luz de los datos, resulta ser cierta.

"Nos consideran muy dependientes. Piensan que, por ejemplo, los jóvenes vivimos con nuestros padres hasta edades bastante avanzadas", señala, antes de remarcar algo importante: "Eso tengo que decir que no es nuestra culpa".

Por qué nos independizamos tarde

Los datos dan la razón a esa afirmación de Celi. El Consejo de la Juventud ha apuntado varias causas que llevan a los jóvenes a no poder emanciparse antes:

  • Tener empleo no es suficiente para poder acceder a una vivienda en España. De hecho, según datos de Infojobs y Fotocasa, los salarios ofertados subieron en España un 3,1%, mientras que el precio de la vivienda en alquiler lo hizo un 14%.
  • Una de cada cinco personas de menos de 30 años con un puesto de trabajo se encontraba en pobreza o riesgo de exclusión social.
  • Tener estudios superiores tampoco garantizaba, en ningún caso, poder emanciparse.

Celi también ha señalado otras cosas que los estadounidenses piensan sobre los españoles.

Los que piensan de EEUU sobre los españoles

  • Creen que somos muy pocos disciplinados y no somos resilientes.
  • Piensan que pecamos de exceso de confianza porque tuteamos rápido e invadimos un poquito el espacio personal.
  • También se cree que hay muy poca cultura del ahorro. Piensan que gastamos más de lo que ganamos.
  • Piensan que somos unos quejicas y siempre nos estamos quejando de que tenemos que hacer mucho trabajo o de cómo funciona nuestro país.
  • Piensan que somos resistentes al cambio.
  • Creen que somos improvisadores constantes.
  • Consideran que somos personas poco individualistas, que dependemos mucho de nuestro entorno.
  • Creen que tenemos una mala relación con la autoridad, que no nos importa saltarnos normas.
  • Piensan que en España hay mucha endogamia laboral, que siempre hay un enchufe. 
  • Piensan mucho que somos de América del Sur y que España no está en Europa.
Soy subdirector en El HuffPost España. Junto a todo el equipo, trato de que el medio conserve la esencia que le caracteriza desde su fundación: escuchar a la gente, no importa desde donde nos lea, apostando siempre por nuevos formatos y por el contenido que demanda la calle, tratado siempre con la máxima rigurosidad.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en virales, cultura digital y tendencias sociales, con especial atención a cómo ciertos fenómenos aparentemente ligeros abren la puerta a debates más profundos. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer Alfredo Corell: “La charla de un profesor de universidad que puso en pie a todo un auditorio”. En aquella época, Corell era un desconocido para el gran público, pero a partir de ese artículo, que tuvo cientos de miles de lectores, su popularidad fue creciendo hasta convertirse en uno de los científicos más respetados de España, con galardones como el I Premio CSIC-Fundación BBVA de Comunicación Científica.

 

Mi trayectoria

Nací en Valladolid, estudié Periodismo en la Universidad de esa misma ciudad y fui becario en 'El Día de Valladolid'. Luego dejé mi tierra para cursar el Máster de Periodismo de la Universidad Autónoma de Madrid y trabajé un año en 'El País' antes de entrar a formar parte en 2012 del equipo de 'El HuffPost España'. Aquí he sido redactor de hard news, responsable de fin de semana, jefe de la sección de virales y, ahora, subdirector. Entre medias, durante un año fui jefe de redes sociales y multidistribución de contenidos en 'Los40'.

 

Una de mis aficiones es escribir ficción y en abril publicaré mi primera novela, 'Agua Pasada' (Maeva Ediciones). He sido finalista en dos concursos literarios: el I Concurso de Microrrelatos 5’ y el Premio Internacional de Microtextos Garzón Céspedes.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

 

