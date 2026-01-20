Se va a vivir a EEUU y explica lo que la gente piensa allí de los españoles: aunque duela, los datos demuestran que es una verdad

En España, los jóvenes se emancipan de media a los 30 años, según datos de la Oficina Europea de Estadística (Eurostat). Un poco más tarde en el que caso de los hombres (30,5 años) que de las mujeres (29,4 años). Un dato, en cualquier caso, que supera los 26,2 años de media en la Unión Europea y que supone una diferencia enorme respecto a países como Finlandia (21,4 años) y Dinamarca (21,7 años).

Esos datos concuerdan con la percepción que tienen de los españoles en otros países. Celi, una española que vive en Estados Unidos, ha señalado algunas de las creencias que tienen allí sobre los españoles y esta es, precisamente, una de ellas. Y, en este caso, a la luz de los datos, resulta ser cierta.

"Nos consideran muy dependientes. Piensan que, por ejemplo, los jóvenes vivimos con nuestros padres hasta edades bastante avanzadas", señala, antes de remarcar algo importante: "Eso tengo que decir que no es nuestra culpa".

Por qué nos independizamos tarde

Los datos dan la razón a esa afirmación de Celi. El Consejo de la Juventud ha apuntado varias causas que llevan a los jóvenes a no poder emanciparse antes:

Tener empleo no es suficiente para poder acceder a una vivienda en España. De hecho, según datos de Infojobs y Fotocasa, los salarios ofertados subieron en España un 3,1%, mientras que el precio de la vivienda en alquiler lo hizo un 14%.

Una de cada cinco personas de menos de 30 años con un puesto de trabajo se encontraba en pobreza o riesgo de exclusión social.

Tener estudios superiores tampoco garantizaba, en ningún caso, poder emanciparse.

