No sólo que los trabajadores de baja cobren menos: Feijóo también criticó el aumento "indiscriminado" del salario mínimo

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, recibió este martes numerosas críticas después de asegurar que los trabajadores que estén de baja deberían cobrar menos. En un encuentro en Bilbao ante el Círculo de Empresarios Vascos, el líder de la derecha aseguró que España tenía que abordar el "cáncer" del absentismo laboral para lograr reducirlo con o sin acuerdo sindical. Y fue en ese instante cuando cuestionó que un trabajador cobre lo mismo y tenga las mismas prestaciones cuando va a trabajar que cuando no lo hace.

En España, durante una baja laboral, el trabajador sigue cotizando a la Seguridad Social y, además, cobra un subsidio que suple a su salario, cuyo pago se realiza entre la Seguridad Social y la empresa, en diferentes porcentajes. Sin embargo, y eso parece que no lo sabe Feijóo, raramente suele ser del 100%. Durante los tres primeros días no existe prestación. A partir del cuarto y hasta el día 20, se le abona el 60% de la base reguladora de su sueldo. Y desde el día 21 en adelante, el asalariado recibe el 75% de la base reguladora. Si la causa de la baja es por accidente laboral o enfermedad profesional, se cobra el 75% desde el primer día.

Según un reciente informe de Randstad Research, el absentismo laboral repuntó en el primer trimestre de 2026 en España hasta situarse en el 7,6%, afectando a más 1,6 millones de empleados cada día. Sin embargo, según destacaba el diario El Mundo hace sólo unos días, nuestro país es uno de los que menos días de baja médica cargan a las empresas dentro de la Unión Europea. "Nuestros 12 días se sitúan muy lejos de los 30 de Bélgica, las seis semanas de Alemania o los dos años que llegan a costear las compañías en Países Bajos", señalaba el diario.

Para Feijóo, sin embargo, este sistema no se sostiene porque cuesta "más de 30.000 millones de euros y el déficit de la Seguridad Social son 70.000 millones de euros". "Que casi 1.200.000 personas no acudan a trabajar todos los días es algo que España no se pude permitir y Euskadi tampoco, por lo que debemos, con o sin acuerdo, sentar a la patronal y sindicatos y tomar una decisión", ha dicho.

Las palabras de Feijóo, por supuesto, encontraron respuesta en el Gobierno. "Quien llama 'cáncer' a las bajas laborales y propone que los trabajadores enfermos cobren menos deja claro de qué lado está", escribió Pedro Sánchez en un mensaje en 'X'. El presidente del Gobierno aseguró, además, que su Ejecutivo está "del lado de quienes madrugan, trabajan y merecen protección cuando la salud les falla", ya que "los derechos no se recortan, se defienden".

Ante la polémica, dirigentes del PP sostuvieron en redes sociales que todo se trataba de una "manipulación" del Gobierno y que lo que se buscaba era eliminar el presunto fraude de los trabajadores que obtiene una baja médica injustificada. "Quienes madrugan y trabajan son los primeros interesados en combatir el fraude y el absentismo para tener el derecho a una baja laboral por enfermedad cuando la necesiten sin perder derechos", dijo el portavoz del PP, Borja Sémper.

Lo cierto es que no es la primera vez que Feijóo se mete en un "berenjenal" a cuenta de los derechos de los trabajadores. Hace un año, en junio de 2025, el líder del PP criticó el incremento "indiscriminado" del Salario Mínimo Interprofesional. "Lo único que conlleva (este aumento del SMI) es esfuerzo salarial de las empresas, esfuerzo impositivo de los trabajadores y recaudación para el Gobierno", defendió.

El Salario Mínimo Interprofesional para 2026 se sitúa en 17.094 euros brutos anuales distribuidos en 14 pagas de 1.221 euros al mes exentos de tributación. El Gobierno ha aprobado ocho subidas del SMI desde 2018.

Al respecto de sus críticas al SMI, cabe recordar que Feijóo cobra 61.000 euros anuales como diputado nacional, aunque también se sabe que recibe retribuciones complementarias como presidente del PP.

La política de empleo de Feijóo durante sus años como presidente de la Xunta de Galicia tampoco fue muy positiva. En sus 13 años de gobierno con mayoría absoluta, se destruyeron más de 65.000 empleos y la población activa disminuyó en más de 80.000 personas. Además, según el Instituto Galego de Estatística (IGE), las condiciones laborales también fueron a peor. En 2009, por cada trabajador gallego con un contrato indefinido había 16,7 con contrato temporal. 13 años después, eran 18,7 contrataciones temporales por cada una indefinida. También aumentó el número de personas con un empleo a tiempo parcial.