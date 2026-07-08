Feijóo asiste al segundo encierro de los Sanfermines y hay cientos de comentarios con lo mismo: "¿Ha pedido el día a cuenta de sus vacaciones?"

Feijóo, ataviado con la típica vestimenta pamplonica, asiste este miércoles al segundo encierro de los Sanfermines 2026 que protagonizarán los toros de la ganadería gaditana de Cebada Gago

Cuando parece que el PP va para arriba en las encuestas aparece una polémica —casi siempre creada por el propio partido— que desvía el foco y hace que la formación conservadora reciba críticas.

Este martes, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha sido noticia en España por decir el "absentismo" laboral es un "cáncer" y defender que los trabajadores que estén de baja cobren menos.

"Que casi un millón doscientas mil personas no acudan a trabajar todos los días es algo que España no se puede permitir y en mi opinión, Euskadi tampoco", ha expresado durante su participación en el encuentro De la autonomía estratégica abierta a la independencia de la Unión Europea.

Unas declaraciones polémicas, entre otras cosas, por el uso de la palabra "cáncer" para definir algo así.

Asueto en Pamplona

Ahora, un día después, se le ha vuelto todo en contra porque el líder del PP ha aparecido en el segundo encierro de los Sanfermines en Pamplona, en un miércoles laborable para el resto de mortales.

Pero no es lo único que ha hecho. Este mismo martes, Feijóo estuvo en la corrida de toros en la Monumental pamplonesa junto al presidente del PP de Navarra, Javier García, y el secretario general del PPN, Sergio Sayas.

Como recoge EFE, Feijóo iba vestido con la tradicional indumentaria sanferminera, camisa y pantalón blancos, pañuelo y faja roja, ha visto la carrera, en la que un joven ha resultado corneado en el brazo, desde un balcón de la calle Estafeta y posteriormente se ha trasladado al Nuevo Casino para asistir al tradicional baile de la alpargata.

Durante su estancia en la capital navarra ha estado acompañado también por los concejales del PP en el Ayuntamiento de Pamplona, Carlos García Adanero y Carmen Alba, y se le ha visto asimismo con la expresidenta de Navarra, Yolanda Barcina, y su marido Manuel Pizarro.

El diario El País ha compartido en su perfil de X las imágenes de Feijóo en Sanfermines lo que ha provocado cientos de mensajes en pocos minutos. Mensajes como estos: