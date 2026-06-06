Muchos se fijan en este pequeño detalle durante el encuentro del papa con Pedro Sánchez y los reyes

Este sábado por la mañana ha aterrizado en España el papa León XIV, quien pasará una semana en nuestro país en un viaje en el que visitará tanto la capital, donde actualmente se encuentra, como otras ciudades como Barcelona, Gran Canaria o Tenerife.

En su llegada al aeropuerto de Barajas ha sido recibido por los reyes Felipe VI y Letizia, con quienes más tarde ha participado en un encuentro privado junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Palacio Real. El momento ha sido compartido en 'X' (antes conocido como Twitter) por la propia Casa Real, la cual ha publicado un par de imágenes del encuentro celebrado.

"Tras el recibimiento al Papa León XIV en el Pabellón de Estado del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, los Reyes han mantenido un breve encuentro con Su Santidad, en el que también ha estado presente el presidente del Gobierno de España, antes de partir al Palacio Real de Madrid", ha señalado la cuenta oficial de la Casa Real en redes sociales.

En las imágenes se puede observar al papa sentado en un sofá blanco y al lado a la reina Letizia, quien también se encuentra sentada en un sofá blanco de lo que parece ser el mismo modelo. Mientras tanto, a Pedro Sánchez y al rey Felipe VI, se les ve sentados en unas sillas que no parecen ser igual de cómodas, lo que ha llamado la atención de varios usuarios, quienes no han dudado en comentar el pequeño detalle.

"Lo siento pero lo tenía que decir: ¡Qué horror de asientos para el Rey y el Jefe de Gobierno!", ha comentado uno en respuesta. "¿Pero a quien se le ocurre poner en una silla tan baja a dos tíos tan altos como Pedro Sánchez y el Rey?", comenta otro en una publicación que lleva ya más de 20.000 reproducciones y 300 'me gusta'.