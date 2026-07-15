Begoña Gómez entrega a Peinado los billetes de avión y le acusa de exigirle una "prueba diabólica" de su viaje

La defensa de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, ha respondido al requerimiento del juez Peinado para demostrar que únicamente viajó a Reino Unido para la graduación de una de sus hijas enviándole los billetes de avión y acusándole de exigir unos sellos del pasaporte que no son necesarios para viajar a dicho país.

En la respuesta, a la que ha tenido acceso El HuffPost, su equipo legal subraya que la inexistencia de un sello físico de entrada en el pasaporte no constituye, en la actualidad, "un indicio de que el desplazamiento al Reino Unido no hubiera tenido lugar, ni puede erigirse en elemento de prueba de la ausencia de entrada en dicho Estado". Y recuerda igualmente que demostrar que se han infringido las condiciones de la devolución del pasaporte "corresponde a la acusación, nunca a la defensa".

"Si la acusación o el propio órgano instructor albergan dudas sobre si el investigado hizo un uso adecuado de la autorización concedida por el auto de 6 de julio de 2026, es a ellos a quienes corresponde investigar y acreditar los hechos que puedan ser constitutivos de delito, no a esta defensa demostrar la inexistencia de una conducta ilícita que nadie ha probado que se haya producido", señala.

En todo caso, dado que no existe la posibilidad de mostrar sello alguno en el pasaporte, Begoña sostiene que que "no se hizo un uso inadecuado de la autorización de salida del territorio nacional" y que esto incurre en el denominado "probatio diabólica" (en latín, en latín, probatio diabolica): la exigencia de una prueba imposible o de dificultad desproporcionada que, por su propia naturaleza, ningún justiciable puede razonablemente satisfacer.

"Imponer a la defensa la carga de obtener esa información, cuando el único mecanismo para conseguirla es una diligencia judicial, supone trasladar al investigado la carga de investigar su propio caso, lo que resulta incompatible con los principios estructurales del proceso penal", finaliza.

El pasado lunes, Peinado pidió a la mujer del presidente del Gobierno que, en un plazo de cinco días, demostrara que utilizó el pasaporte que le fue devuelto de forma temporal únicamente para el viaje al Reino Unido que había sido autorizado por el juzgado.

El magistrado sostenía que, tras recuperar el documento, no constaba en él "ninguna diligencia de salida ni entrada en los días autorizados", por lo que reclamaba que justificara el uso que hizo del pasaporte.

Previamente, Peinado decidió como medida cautelar retirar el pasaporte a Begoña Gómez tras acusarla formalmente de cuatro delitos (tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación de caudales públicos) y dejarla a un paso del banquilla, a la espera de las decisiones que tome esta semana la Audiencia Provincial de Madrid tras los diferentes recursos de su defensa.