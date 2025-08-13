Un medio francés se fija en el proyecto del toro gigante y lo describe en estos términos 

El medio francés Midi Libre ha publicado un artículo sobre el proyecto que está meditando realizar la Academia Español de Tauromaquia para construir el que ya ha bautizado como el Toro de España con el objetivo de competir con las mayores atracciones turísticas del mundo.

"300 metros de altura, 650 de longitud... el proyecto del toro gigante en España para competir con la Torre Eiffel y convertir al país en el más turístico del mundo", así titula la noticia.

El medio galo detalla que se trata de un proyecto gigantesco que sería crear una estatua de un toro de metal, de 300 metros de altura y unos 650 metros de largo para lograr así "resaltar las raíces de este país".

Midi Libre especifica, además, que costará la obra faraónica entre 150 y 180 millones de euros y que estaría inspirada en dos de las grandes edificaciones del mundo, como son la Torre Eiffel y la Estatua de la Libertad.

Además, recoge las palabras del presidente y fundador de la academia, Jorge Álvarez, que contó en el Canal 33 TV que la escultura se colocaría en un lugar con una gran afluencia de turistas para garantizar. De esta forma se ganaría la viabilidad económica y daría un impulso comercial a la zona.

Finalmente, la publicación comenta que este proyecto cuenta ya con varios municipios que se han perfilado como candidatos posibles a albergar la obra, que define como "futuro icónico del país". Eso sí, dejan claro que "aún no se ha concretado nada y la viabilidad del proyecto está aún por determinar, ya que se desconocen criterios como el estudio del impacto medioambiental, la elección del arquitecto y la financiación".