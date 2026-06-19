Llena el depósito y se marcha sin pagar: la gasolinera promete combustible gratis a quien pueda identificarlo

Se busca (o más bien buscaba) ladrón. El pasado viernes 12 de junio, un individuó llenó su depósito en una gasolinera de la empresa Total situada en la localidad francesa de Angoulins y se marchó sin pagar.

El vehículo llevaba una matrícula falsa, por lo que la compañía no ha podido identificar al autor de los hechos. Ante esa situación, Total ha publicado en su página en la red social Facebook un mensaje en el que informa de que está buscando a la persona que repostó sin pagar en la gasolinera.

La compañía ha prometido combustible gratis a quien ayude a dar con el paradero del ladrón de gasolina. En concreto, Total ha ofrecido un vale de combustible de 40 euros a "la persona cuya información permita identificar el vehículo".

En la publicación de la empresa se precisa que el coche que llenó su depósito sin pagar era un Peugeot 206 de color negro con tres puertas que se encontraba equipado con llantas de aleación cromadas y luces traseras modificadas.

La estrategia de Total ha tenido éxito, ya que un conductor que se cruzó con el vehículo descrito ha aportado a la gasolinera la información que necesitaba para poder exigir responsabilidades legales al ladrón.

En declaraciones al medio de comunicación francés Ouest-France, la compañía ha confirmado que, gracias a la información de ese conductor, se ha podido identificar tanto al vehículo como a su propietario.

Desde la gasolinera han subrayado que "esto nos permitirá presentar una denuncia". Además, han confirmado que se encuentran en contacto con la persona que ha permitido localizar al vehículo y a su dueño para que pueda recibir su vale de combustible de 40 euros lo antes posible. Se trata de un ejemplo más de que la colaboración ciudadana puede ser fundamental para lograr aclarar hechos delictivos.