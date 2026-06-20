El nuevo túnel que cambia las normas: los barcos atravesarán una montaña atravesando 1,7 kilómetros de roca sólida en uno de los tramos de agua más peligrosos del planeta

Tras décadas de idas y venidas, una de las infraestructuras más ambiciosas de Noruega, el Stad Ship Tunnel, está más cerca de hacerse realidad. Aunque el proyecto de construcción se aprobó en 2021, a finales de 2025 fue paralizado por el Ejecutivo debido al encarecimiento de los materiales.

Ahora se ha llevado a cabo una revisión presupuestaria que ha derivado en un acuerdo entre los partidos de centroizquierda del Parlamento noruego. La obra marcará un antes y un después, ya que se trata del primer túnel para barcos oceánicos que se construirá en la historia.

Tal y como recoge El Confidencial, el director general de la Administración Costera Noruega, Einar Vik Arset, ha confirmado que "estamos listos para iniciar los procesos necesarios para facilitar el comienzo de las obras a principios de 2027".

Su coste estimado asciende a unos 8.600 millones de coronas noruegas (aproximadamente 773 millones de euros, al cambio actual). El túnel servirá para conectar dos fiordos atravesando 1,7 kilómetros de roca sólida. Pese a esa corta distancia, la importancia de la infraestructura a nivel comercial justifica la inversión.

El motivo es que allí se encuentra el mar de Stadhavet, que es uno de los tramos de agua más peligrosos del planeta. Tiene esa consideración debido a que las tormentas (que se producen un promedio de 100 días al año) se traducen en enormes olas de hasta 30 metros que hacen que los barcos tengan que refugiarse durante varios días. En consecuencia, la zona es un cuello de botella para el comercio marítimo.

El director del proyecto, Harald Inge Johnsen, ha explicado que "una vez anunciada la adjudicación del contrato, habrá un período de espera para posibles reclamaciones antes de que el contrato pueda firmarse según lo previsto. El contratista seleccionado podrá entonces comenzar los preparativos con el objetivo de iniciar las obras a principios de 2027". Según el calendario previsto, el Stad Ship Tunnel se encontrará operativo en 2032.