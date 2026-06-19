Colocar un papel en la ventana y abrir los grifos: las 5 pruebas que realizan los profesionales al revisar una vivienda

Comprar una vivienda es una de las decisiones más importantes que se toman en la vida (y más ahora, que el precio de los inmuebles se ha disparado). Por ello, antes de firmar es fundamental aprovechar muy bien las visitas para extraer toda la información posible acerca del estado de la casa.

Adquirir un inmueble con problemas ocultos puede salir realmente caro. Algunos ejemplos son la existencia de humedades, el mal estado de las tuberías, la falta de insonorización o el aislamiento térmico deficiente.

Para no llevarse sorpresas una vez que se ha comprado una casa, el medio de comunicación francés 20 Minutes ha publicado una guía con las 5 pruebas que realizan los profesionales al revisar una vivienda.

1. Colocación de un papel en la ventana

Una manera de averiguar si la vivienda cuenta con un buen aislamiento térmico es colocar un folio entre la hoja y el marco de la ventana y, a continuación, cerrarla. Si el folio puede extraerse con total facilidad pese a que la ventana se encuentre cerrada, significa que el aislamiento térmico no es bueno. En ese sentido, cabe destacar que las deficiencias en el aislamiento térmico pueden llegar a aumentar entre un 30% y un 40% el gasto energético de una vivienda.

2. Apertura de los grifos al máximo

Abrir de manera simultánea todos los grifos de la cocina y del cuarto de baño es una buena manera de comprobar si las tuberías se encuentran en buen estado. Si al realizar la operación, se observa una caída brusca de la presión o una variación importante de la temperatura, es una señal de que hay una acumulación significativa de cal o existe un problema en el sistema de agua caliente.

3. Observación de señales de humedad

La humedad residual es un problema habitual que puede producir la necesidad de realizar costosas obras de rehabilitación en la vivienda. Para detectarla es muy importante observar si hay manchas amarillentas o minúsculos focos de moho en los marcos de las ventanas o en las paredes. Otros indicios de la existencia de humedad son la presencia de ampollas bajo la pintura o un olor a cerrado en alguna de las estancias de la casa.

4. Evaluación del ruido

Pasar tu vida en una vivienda en las que hay ruidos constantes puede convertirse en un auténtico infierno. Esa es la razón por la que es recomendables realizar varias visitas a distintas horas del día antes de comprar la casa. Prestar atención a los sonidos que llegan a escucharse en el inmueble es indispensable para comprobar si el aislamiento acústico es eficaz o no.

5. Revisión de documentación

Finalmente, para no llevarse sorpresas al convertirse en dueño de la vivienda es clave que se le pidan al vendedor documentos como el pago de las cuotas de la comunidad o el certificado de seguro de la casa. Todas las recomendaciones citadas a lo largo del artículo deben compatibilizarse con preguntas acerca de por qué va a venderse el inmueble o cómo es la convivencia con los vecinos.