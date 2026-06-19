España saca la artillería pesada contra los incendios: desplegará un avión cisterna Airbus A400M este verano con kit apagafuegos

En el año 2025 se registraron en España 354.793 hectáreas quemadas, más del triple de la media de la última década, en 8.189 incendios. En total, hubo 63 grandes incendios forestales, que representaron el 86% de la superficie calcinada y que afectaron principalmente a las regiones de Castilla y León, Galicia y Extremadura.

La mitad de esos grandes incendios estuvieron comprendidos en el rango de afección entre 1.000 y 5.000 hectáreas, produciéndose nueve que calcinaron más de 10.000 hectáreas y cinco de más de 20.000, la cifra a partir de la que son catalogados como megaincendios.

Para evitar que una situación similar pueda repetirse en el verano de 2026, España ha sacado la artillería pesada. Por primera vez, el Ejército va a desplegar el modelo Airbus A400M en su versión de avión cisterna. La aeronave se encontrará operativa durante toda la temporada de incendios como complemento al resto de la flota de aviones anfibios.

Su utilización en la lucha contra el fuego será posible gracias a que, desde el año 2022, Airbus ha desarrollado un kit apagafuegos desmontable para el mencionado avión de transporte militar. Cuenta con un depósito de 20.000 litros y una manguera de gran tamaño que permite lanzar agua a través de la rampa trasera de la aeronave.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el pasado mes de mayo que, de cara a la campaña contraincendios de 2026, "contaremos con una flota de 15 aviones anfibios, con el nuevo kit apagafuegos para aeronaves A400M de Airbus y con 4 nuevos helicópteros Chinook y 2 Cougar (que se suman a los medios ya operativos), nuevos drones de alta capacidad, vehículos todoterreno, cámaras térmicas y sistemas avanzados de vigilancia y seguimiento".

Será la primera vez que el mencionado kit apagafuegos se utilice en operaciones reales de extinción de incendios. En declaraciones recogidas por el medio de comunicación francés La Dépêche, el asesor de defensa y asuntos públicos de Airbus, Louis Pena, ha expresado que "entre las cualidades intrínsecas del avión y la sencillez de la integración del kit a bordo, ya que no requiere ninguna conexión, tenemos mucha confianza. Ahora bien, ¿quedarán satisfechos con el resultado? Ya lo veremos".