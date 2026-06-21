Un periodista británico no da crédito con la decisión del juez Peinado con Begoña Gómez y la define con estas dos palabras  

El juez Juan Carlos Peinado—quien tiene 71 años— ha enviado a juicio oral a Begoña Gómez, la mujer del presidente del gobierno de España, y le ha impuesto algunas medidas cautelares, como la prohibición de salir del país, la obligación de acudir cada 15 días a los juzgados a declarar o la retirada del pasaporte. Todo ello porque, según ha argumentado el magistrado, existe "riesgo de fuga".

Se trata de una decisión sin precedentes en la historia española y una de las más controvertidas de la trayectoria profesional de Peinado. Debido a la trascendencia y el peso de los hechos, la noticia ha traspasado las fronteras, llegando hasta otros países que han hecho eco de la noticia.

Uno de los medios de comunicación internacionales que ha hablado de ello ha sido el Financial Times, el cual ha decidido llevar a portada la información bajo el título 'La esposa de Pedro Sánchez deberá comparecer ante un tribunal por corrupción y entregar su pasaporte'.

También ha hablado de ello el periodista británico Michael Reid, quien, en respuesta a la noticia del FT, ha querido señalar que, si bien el comportamiento de la mujer del presidente puede ser cuestionado, el del juez Peinado ha sido "delirante" y todo un "descrédito" para el poder judicial, cuya credibilidad ha sido puesta en duda por diferentes sectores a raíz de estos hechos.

"El juez que investiga a la esposa de Pedro Sánchez la ha enviado a juicio y le ha confiscado el pasaporte, diciendo que la policía podría ayudarla a huir. Su comportamiento puede haber sido menos que impecable, pero el suyo es delirante y un descrédito para el poder judicial", ha señalado el reputado periodista británico, quien se encarga de cubrir asuntos de España y América Latina, en reacción al artículo del Financial Times.

Moncloa califica lo ocurrido como una persecución

Desde Moncloa no han tardado en reaccionar a la última "jugada" de Peinado y han señalado que este movimiento "constata la persecución, la obsesión y la desproporción de un juez que ha llevado a cabo una instrucción que carece de todo sentido jurídico y que solo atiende a motivos políticos".