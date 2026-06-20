El juez Joaquim Bosch compara la situación de Zapatero con la de Begoña Gómez y llega a esta conclusión

La llamada a juicio oral del juez Peinado a Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno de España, así como la imposición de medidas cautelares como la retirada del pasaporte o la prohibición de salir del país, han suscitado un aluvión de reacciones, tanto a nivel político como a escala judicial.

Desde el PSOE, por ejemplo, han confiado en la inocencia de Begoña y han criticado la actuación del juez, señalando que se ha tomado esta decisión incluso "sin existir pruebas". "Han intentado construir una condena pública sin existir pruebas que la sostuvieran. Han jugado con la reputación y la vida de una persona por el simple hecho de ser la mujer del presidente del Gobierno", han criticado desde el partido socialista.

También se ha pronunciado al respecto el ministro de Transportes Óscar Puente, quien ha querido poner "dos cosas de manifiesto": "La instrucción, de principio a fin, pone dos cosas de manifiesto: 1. Una obsesión enfermiza por parte de Peinado por llevarse por delante a la mujer del Presidente del Gobierno, como sea; 2. Unas enormes carencias técnicas. ¡Qué no habrá hecho este Sr. a lo largo de su carrera!".

"La ciudadanía pierde la confianza en la justicia si percibe desigualdad..."

El asunto ha sido tratado, además de en la esfera política, por varios magistrados. Uno de ellos ha sido el juez Joaquim Bosch, quien tiene actualmente 61 años, el cual ha querido comparar la situación de Begoña Gómez con la del expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero, quien se encuentra imputado por liderar "una estructura organizada y estable orientada al ejercicio ilícito de influencias".

"Un juez no retira el pasaporte a Zapatero, al no apreciar riesgo de fuga. En una situación similar, otro juez retira el pasaporte a Begoña Gómez y dice que hay riesgo de fuga. La ciudadanía pierde la confianza en la justicia si percibe desigualdad en la aplicación de la ley", ha señalado el magistrado en 'X' (antes conocido como Twitter), donde ya acumula más de 63.000 visualizaciones.