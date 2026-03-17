Vox responde a las palabras del rey sobre los "abusos" en la Conquista de América

El rey Felipe VI sorprendió este lunes que "hubo mucho abuso" durante la Colonización de América por parte de los conquistadores españoles. En una visita que se encontraba fuera de su agenda pública a la exposición de La mitad del mundo. La mujer en el México indígena en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid, el rey admitió que existieron "controversias éticas" durante aquel momento histórico de la historia de España.

"Es importante sacar lecciones porque también ha habido luchas, digamos, controversias morales y éticas en cuanto a cómo se ejerce el poder. Desde el primer día, es decir, los propios Reyes Católicos con sus directrices, las leyes de indias, por el proceso legislativo, hay un afán de protección, que luego la realidad hace que no se cumpla como se pretende y hay mucho, mucho abuso y también, como decía antes, valorar el hecho de que de ahí, de ese conocimiento, pues nos apreciaremos más", ha asegurado el monarca.

Estas palabras han supuesto todo un torbellino porque es la primera vez que la monarquía se refiere a este capítulo de la historia en estos términos, después de que varios países latinoamericanos hayan exigido a España que pida perdón por los abusos y "atrocidades" cometidos durante la conquista de América hace más de 500 años.

No todo el mundo cree que España deba pedir perdón por ello. La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha asegurado este martes que la conquista de América por parte de España fue "la mayor obra evangelizadora y civilizadora" de la historia.

La dirigente ha resaltado además que esta "empresa española", llevada a cabo por "la corona española", se hizo "respetando los derechos y la dignidad de todos los súbditos" de la corona. Algo que, según ha añadido, "se reflejó" en el Codicilo de la reina Isabel la Católica, el documento que establecía las bases para el trato digno de los pueblos indígenas en América y ordenaba la evangelización.

Fuentes del partido apuntan que hay que ver el contexto en el que Felipe VI pronunció estas palabras y acusan al Gobierno de hacer un "uso perverso" de la corona para "hablar a través del rey.

Feijóo: "Opinar ahora de algo que ocurrió en el siglo XV es un disparate"

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, en el Congreso, el 8 de julio de 2025. Juan Carlos Rojas / picture alliance via Getty Images

En unos términos similares se ha expresado este martes el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. El dirigente ha subrayado que las palabras de Felipe VI tuvieron lugar en una conversación, no una declaración o un discurso institucional. A continuación, ha señalado que está "orgulloso" del legado español recordando, entre otras cosas, las universidades que se construyeron, los hospitales que se iniciaron o los derechos que los Reyes Católicos dieron a los pueblos indígenas.

Y ha destacado, por último, que la llegada de España a América ha conllevado una comunidad lingüística y cultural "excepcional", antes de opinar que hacer ahora un examen de lo ocurrido en el siglo XV es un "disparate".