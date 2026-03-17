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Vetusta Morla vuelve a los escenarios tras su "parón" en 2024: estas son las fechas para comprar las entradas
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Vetusta Morla vuelve a los escenarios tras su "parón" en 2024: estas son las fechas para comprar las entradas

El grupo ha anunciado una gira para 2026.

Marina Prats
Marina Prats
Vetusta Morla, en una foto para presentar su disco 'Cable A Tierra'
Vetusta Morla, en una foto para presentar su disco 'Cable A Tierra'Europa Press via Getty Images

Los fans de Vetusta Morla están de enhorabuena. El quinteto ha anunciado su regreso a los escenarios después del parón que se tomaron en abril de 2024. Lo harán con una gira llamada Gira de vuelta. Canciones de ida, un juego de palabras que recuerda al Mismo sitio, distinto lugar que publicaron en 2017, pero también con su Canción de vuelta, de su disco Mapas (2011)

"Cada cierto tiempo observamos con mucha curiosidad cómo nuestra música parece empezar de nuevo en un mismo espacio: nuestro local de ensayo. Siguen siendo esos momentos donde la conexión sin datos aparece sin el permiso de nadie. Y de repente, todos sabemos que ahí hay ‘algo", han escrito en sus redes sociales junto a un vídeo en el que se les puede escuchar en el local de ensayo. La noticia llega apenas unos días después del primer lanzamiento en solitario de uno de sus miembros, Guille Galván.

"Ese 'algo' es nuestra forma de creer en el futuro. Es el tiempo de la música que no se ve", ha añadido el grupo. Por el momento, la banda no ha confirmado las fechas ni las ciudades que visitarán, algo que anunciarán "próximamente", pero sí han abierto el plazo para la venta de entradas.

  • El 24 de marzo a las 12:00h tendrá lugar la preventa exclusiva para "Valientes", la comunidad de fans de Vetusta Morla registrados en su web.
  • El 26 de marzo a las 12:00h se abrirá la venta general.

Tampoco han confirmado si esta gira se tratará de un tour por grandes recintos y auditorios o si bien, será un concierto en salas o en teatros. Vetusta Morla es uno de los grandes grupos del indie español y en sus siete discos de canciones originales cuentan entre sus éxitos temas como Valiente, Copenhague, Maldita dulzura, 23 de junio, Finisterre o Golpe Maestro.

El conjunto, que acumula hitos como ser la primera banda independiente en reunir a 38.000 personas el 23 de junio de 2018 en la Explanada de la Caja Mágica de Madrid, una cifra a la que se acercaron en 2022 con su concierto ante 35.000 personas en el Estadio Metropolitano, un show que quedó para el recuerdo en el disco en directo Bailando hasta el apagón.

El grupo ya adelantó en su despedida de los escenarios en 2024 que 2026 era la fecha apuntada en el calendario para un potencial regreso. "Hace aproximadamente un año, en el tramo final de la gira de Cable a tierra, los seis tomamos la decisión de hacer un receso. No habrá gira de dos años como solemos hacer, no habrá grandes espacios ni conciertos de Navidad. Si todo va bien volveremos a juntarnos en 2026", señalaron entonces. Además, recalcaron que se debía a cuestiones del ritmo "en ocasiones enfermizo" de la industria. "Necesitamos apartarnos para fortalecernos. Es una cuestión de salud", señalaron entonces. 

Marina Prats
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Soy redactora de LIFE en El HuffPost España y mi misión es acercarte la última hora del mundo de la cultura, la música y el entretenimiento.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo principalmente de música, cultura, cine, series y entretenimiento porque, aunque sirva para desconectar, bailar o echar un rato entre palomitas, la cultura esconde mucho más. Evitando el elitismo, trato de tender la mano a las nuevas tendencias de la industria musical o del audiovisual a través de entrevistas con artistas emergentes —que pronto dejarán de serlo— y compaginarlo con el análisis de lo más mainstream como Taylor Swift o Bad Bunny.


En estos ocho años he cubierto los Goya, los Oscar, el Benidorm Fest o Eurovisión. Sí, soy la responsable de los memes que han inundado la cuenta de X de El HuffPost en Eurovisión. Siempre buscando un contenido cercano, sin perder el rigor, contando más allá de lo que se pueda ver en la pantalla.
Aunque no siempre haya relación con la industria cultural, también he cubierto temas relacionados con el Feminismo y el colectivo LGTBIQ+.

 

He podido contar en primera persona con supervivientes del “Stonewall español” que es el Pasaje Begoña, denunciar la situación que viven los menores trans o hablar sobre qué significa la manosfera antes de que llegara a Netflix ‘Adolescencia’.

 

Mi trayectoria

Nací en Málaga, donde estudié Periodismo por vocación en la Universidad de Málaga, entre playlists de Spotify, discos y conciertos. Antes de incorporarme a El HuffPost en 2017, colaboré diversas revistas culturales y de entretenimiento. En 2016 trabajé en el departamento de comunicación de UPHO Festival, un festival de fotografía contemporánea urbana parte del proyecto europeo Urban Layers. Y, aunque sigo echando de menos Andalucía, me trasladé a Madrid para estudiar el Máster en Periodismo Cultural en la Universidad CEU San Pablo. En 2018, compaginé mi trabajo en El HuffPost con la coordinación de proyecto de la Bienal de Arte Contemporáneo de Fundación ONCE celebrada en CentroCentro. Desde 2017 trabajo en El HuffPost España, donde he logrado una nominación a los premios GLAAD y ser finalista de los Premios Papageno en 2022.

 

 

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