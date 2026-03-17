El Gobierno da luz verde a la liberación de hasta 11,5 millones de barriles de petróleo

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

El Gobierno ha autorizado la liberación de hasta 11,5 millones de barriles de petróleo, equivalentes a 12,3 días de consumo nacional, con lo que da cumplimiento al compromiso adquirido por España para moderar el impacto de la guerra en Irán y el bloqueo del Estrecho de Ormuz al paso de buques petroleros.

Según ha explicado la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes, la liberación se producirá en distintas fases, y en la primera, inmediata, se usarán las reservas de la industria, ya que los operadores pueden trasladarlas al consumidor final rápidamente.

El resto se hará en una o varias fases, repartidas en varios días, en función de cómo evolucionen los acontecimientos, y en ese momento podrán usarse tanto las reservas de la industria como las de la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (Cores), que supervisará el procedimiento.