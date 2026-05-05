Un politólogo explica por qué los católicos, aunque parezca raro, no votan a Vox  

El politólogo Pablo Simón ha explicado en la cadena SER por qué, aunque pueda parecer contradictorio, el votante católico huye de partidos de extrema derecha como Vox. El experto ha relatado que el Partido Popular atrae más a este tipo de votante que la formación de Abascal.

Este fenómeno se da en todo el mundo: "El votante que se identifica como católico y católico practicante vota conservador-tradicional, no a la extrema derecha, no a la derecha radical".

No está ocurriendo en Francia, ni en Alemania, ni en Estados Unidos y tampoco está pasando en España. Para Simón, el catolicismo, que no es amigo de Ilustración, sí tiene "una idea de universalidad que entronca con la idea de Derechos Humanos", algo que no ocurre con las religiones evangélicas que son "más identitaristas" que se basan "en la confesión más inmediata pegada al hombre blanco tradicional".

Esto, según Pablo Simón, explica por qué el catolicismo puede ser "más plástico" a la hora de integrar otras identidades "que potencialmente puedan entrar en conflicto pero que la incorpore en su seno".

Sobre las identidades que se cruzan, Simón ha contado que muchas veces, cuando se va a una encuesta, se ve qué votan hombres y mujeres, qué vota gente homosexual pero las personas son muchas cosas al mismo tiempo.

"¿Qué ocurre con un obrero católico? ¿Cómo se orienta el voto de una persona que es homosexual y creyente al mismo tiempo? Se orienta en función de qué es lo que siente vinculado al hecho religioso o en función de lo que es según la orientación sexual que tiene?", ha reflexionado.

Los votantes de Vox, en números

Pero, ¿quién se está llevando hasta el momento el gato al agua de los católicos? Según un artículo de El País, los católicos, en un eje en el que el 1 es extrema izquierda y el 10 extrema derecha, la sociedad española se ubica en un 4,71 y los católicos, en el 5,75.

Desde 2020, el PSOE ha visto caer en más de un tercio el porcentaje de católicos entre sus votantes, que se han ido en su mayoría a Partido Popular y Vox. Este mes de junio es crucial para estos dos partidos porque el Papa León XIV visitará España y pasará por Madrid, por Barcelona y por Canarias.