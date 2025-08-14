Un probador de hoteles lanza un aviso: si alguna vez te dan este número de habitación di que no inmediatamente 

Hay números de habitaciones que son muy célebres y que, si alguna vez alguien se hospeda en ellas, no podrá evitar una cierta inquietud. Ejemplos hay muchos, pero hay dos evidentes: la 237, de la película El Resplandor; y la 622, alrededor de la que gira toda una novela de Joël Dicker.

A esos números de habitación 'malditos' habría que agregar otro más, según ha avisado en la Cope Javier Sobrino, que es probador de hoteles y que ha subrayado que los clientes deberían evitar siempre las que acaban en 1 o 01.

"Hay un problema. Las habitaciones 01 las suelen poner en la esquina. Es decir, la que está cerca del ascensor y la que está cerca también de las escaleras de un hotel. Cada vez que pasa un huésped lo vas a oír por esa zona. Cada vez que alguien baja por las escaleras lo vas a oír", ha explicado el especialista.

"Incluso he oído también, alojándome en habitaciones que dan en esta esquina, que escuchas el ascensor. Si tu idea es descansar, intenta evitar esa habitación y, si te la dan, díselo inmediatamente a ver si te pueden dar la del final del pasillo, por ejemplo, o una que sea mas tranquila", ha aconsejado.

El experto también ha señalado que, para que salgan más baratas las estancias en los hoteles, lo más importante es reservar con antelación: "Te puedes ahorrar un 40% si reservas en febrero para verano".

Para elegir el mejor, Sobrino asegura que lo mejor es fijarse muy bien en las reseñas: "Leerlas muy bien y qué es lo que ofrecen".