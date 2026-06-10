Un profesor recupera lo que dijo el PP de Madrid sobre el calor en los colegios hace ocho años y da una lección de 10

Arturo es un profesor de instituto que se ha hecho eco de un vídeo que han rescatado en el programa vespertino de TVE Malas Lenguas, en el que el PP de Madrid ya hablaba del calor en los colegios, a cuenta de las polémicas palabras del consejero de Cultura de Ayuso, Mariano de Paco, durante una Asamblea de Madrid.

Fue en 2017 cuando Jesús Sánchez Martos, consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid entre 2015 y 2017, bajo el mandato de Cristina Cifuentes, hizo unas declaraciones sobre el calor en los colegios que le costaron el puesto en el Ejecutivo regional.

Recomendó en las escuelas utilizar abanicos de papel: "No creo que haya ningún tipo de problema por la ola de calor y la enseñanza. Se pueden ventilar las aulas, los niños pueden llevar abanicos, no todo se soluciona con aire acondicionado".

Añadió que, en caso de añadir aire acondicionado, lo más seguro es que los niños "podrían tener alteraciones en los ojos, que también afecta a los niños en el cuello" y, sin embargo, un abanico "se puede hacer y puede ser una terapia ocupacional muy importante para los niños, haciéndolo como cuando éramos pequeños".

"Han pasado ocho años y seguimos igual"

El docente no ha dudado en responder en su perfil oficial de TikTok (@estotambieneseducar) y, para él, el problema no es que dijeran que los alumnos podían hacerse un abanico, sino que han pasado ocho años "y seguimos hablando del mismo problema".

"Millones de personas rieron, muchísima gente lo compartió, muchísima gente hizo bromas... Y aquí estamos. Porque mientras algunos se reían, los alumnos seguían pasando calor, los profesores seguían dando clase pasando calor y nadie solucionó NADA", ha expresado.

Lo que más le indigna no es que un político "diga tontería, que cada vez escuchamos más", sino que lo digan y la gente se ría y comparta el vídeo y años después "sigamos exactamente igual de mal": "El problema no es el abanico, sino que hemos convertido la educación en algo tan, tan secundario que somos capaces de reírnos de personas que afectan a millones de alumnos y profesores".

"Cuando hablamos de colegios parece que todo vale"

"Imagina que en un hospital dijeran a los pacientes que se hicieran un abanico, o imagina que en la sede de los partidos políticos o ayuntamientos dijeran que mejor abanicos, que nada de aire. ¿Te lo puedes imaginar? ¿A que no? Pero cuando hablamos de colegios e institutos, parece que todo vale", ha rematado.

Ha concluido tajante: "Luego nos preguntamos por qué hay huelgas, por qué los profesores se quejan, pues porque después de años escuchando chistes, los problemas siguen exactamente igual".