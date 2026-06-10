Alba Carrillo responde directamente al consejero de Ayuso que dijo que el calor puede ser fuente de inspiración en los colegios

La modelo y presentadora de televisión en Ten TV Alba Carrillo ha respondido este martes al consejero de Cultura de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco, después de que este dijera que el calor en las aulas podría servir a los estudiantes como una "fuente de inspiración".

Esta frase la pronunció el pasado jueves, en la Asamblea de la Comunidad de Madrid, y se convirtió en la gran polémica de la semana. "Cursé la EGB en un colegio en Murcia y en Murcia, cuando hace calor, hace calor. Aquí estoy y aquí estamos todos y no pasa absolutamente nada. No pasa nada. Vicente Medina, por ejemplo, escribió en Murcia con muchísimo calor y escribió Cansera", afirmó el político.

Por eso, el consejero recomendó a los presentes que lean el poema para descubrir "cómo el calor, a lo mejor, es fuente también de inspiración". Además, De Paco destacó la ropa de verano que le había puesto a su hija para hacer un ataque a la oposición: "Esta mañana, para llevar a mi hija al colegio, ¿saben lo que he hecho? Ponerle un pantalón y una camiseta de manga corta, como hemos hecho toda la vida. ¿Saben lo que ocurre? Que ustedes se ponen al lado de países en los que la libertad de vestimenta no existe y eso no se podría hacer".

En El Sótano, Carrillo se ha dirigido directamente y le ha respondido con mucha contundencia: "Ahora el verano comienza en mayo, en nuestra época era finales de junio o julio, así que o las clases se acaban antes o los niños se nos van a morir porque hay gente, como el consejero de Cultura de Díaz Ayuso, que ha dicho que el calor es una fuente de inspiración".

"A mí me parece maravilloso, pero entonces, cuando estéis trabajando Ayuso y tú mano a mano, para ver si os inspiráis y dejáis de cortar árboles, lo que tendríais que hacer es dejar de tener en la Puerta del Sol el aire acondicionado y ponérselo a nuestros niños", le ha afirmado directamente.