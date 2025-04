Un profesor señala el debate con sus alumnos de instituto: "En una clase de ESO me impresionó"

El profesor de matemáticas (y tiktoker en sus "ratos libres") Pedri Martínez (@pedrilegend) ha publicado un nuevo vídeo hablando de un debate que ha tenido con sus alumnos de una clase de tercero de la ESO, contento por el desarrollo de la conversación.

"Qué bonito es cuando los alumnos se interesan por el porqué de las cosas", rezaba en la descripción el docente. Fue una anécdota que él consideró "preciosa", durante una tercera hora, en la que explicaba la resta y, tras mencionar el número infinito, una alumna le preguntó que realmente qué era, dónde se encontraba.

Ha sido una pregunta que, al principio, le dejó un poco "en fuera de juego" porque no se la esperaba. "Digo que el infinito es algo que está allí y ya está, pero cómo se lo explico a todo niño de 14-15 años, luego ya tiro un poco de filosofía y digo que lo infinito es la inmensidad", ha explicado.

A partir de allí se generó el debate. "Dije: qué guay, porque hay interés por el tema", ha añadido. "Si a infinito le sumo cinco, ¿cuánto me quedaría?", les preguntó, satisfecho con la respuesta: "Sigue siendo infinito".

"Si algo es inmenso, si lo divido entre 10 sigue siendo inmenso", replicó otro. Emocionado, siguieron con la conversación hasta que una alumna le soltó: "¿Qué pasaría si divido infinito entre infinito?".

"Sí, es algo que en bachillerato evidentemente lo damos, los límites, pero claro, en una clase de tercero de la ESO, me impresionó la pregunta", ha razonado. Al final, estuvieron casi toda la hora hablando del tema y no dieron clase. "Yo creo que me la jugaron", dijo con ironía.