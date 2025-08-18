Un puesto de unas ferias pone este cartel con los precios y la respuesta que dan es de pasarse el juego

Con la llegada del verano, concretamente la fecha del 15 de agosto y las fiestas populares en toda España, llegan las ferias con sus atracciones, puestos de comida y de entretenimiento a todos los lugares de España.

Desde los autos de choque hasta la famosa rana giratoria pasando por tómbolas, carreras de camellos, montañas rusas pequeñas, colchonetas o trenes de la bruja para los más pequeños, todo eso concentra alrededor de unas pocas calles durante las fiestas patronales del municipio.

También letreros que simular ser ofertas, pero que realmente están lejos de serlo. Por ejemplo, el periodista especializado en televisión de Fórmula TV Sergio Navarro ha publicado en su perfil de X (@sergionavarru) la oferta que ha podido ver en una de estas atracciones.

"Parece una oferta, pero es la tabla del 6", ha escrito el tuitero, junto a una imagen en la que se observa como, efectivamente, el feriante tiene un letrero con los precios, pero sin ningún tipo de descuento en caso de comprar varias fichas.

Una sola entrada vale 6 euros, pero si se quiere comprar 10 el precio total asciende a 60 euros, es decir, cada una 10 euros. Lo mismo con cualquier otra cantidad de boletos, cada uno cuesta esos 6 euros.

Su tuit se ha hecho viral con más de 860.000 reproducciones y 60.000 me gusta en pocas horas.