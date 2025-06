Un repartidor entrega un paquete en plena ola de calor, pide un vaso de agua y ella deja una comentada reflexión

La usuaria de la red social X (antes Twitter) @_maytte_ ha relatado una anécdota con un repartidor que ha entregado un paquete en su oficina de trabajo. Debido a las altas temperaturas, ella tuvo un gesto con él que, realmente, es de lo más normal, pero no se hace tanto como uno cabría esperar.

"Ha venido un repartidor a entregar un paquete a la oficina. He visto al pobre hombre sudando lo más grande. Le digo: 'Hace muchísimo calor, ¿estás bien?'", ha relatado en un principio en un tuit que ha acumulado más de 1,5 millones de visitas y 20.000 'me gusta'.

Su contestación fue honesta y le pidió amablemente si le podría dar un poco de agua. La reacción de Mayte fue inmediata, levantándose y yendo a por una botella de agua fresca. Cuando volvió, el repartidor le incidió en que con un vaso bastaba, pero se negó y le entregó la botella igualmente.

"Me dice: 'Me acabas de salvar la vida, ¡no te doy un beso porque mira'", ha relatado. Por ello ha reflexionado sobre que se puede ayudar a alguien con tan poco. Poco después ha aclarado a aquellos que no han entendido el tuit que lo ha contado no para poner en valor el gesto que ha tenido ella, sino del trabajo del repartidor y de lo mal que lo pasan en estas épocas tan calurosas.

"Yo no hice nada que no haría cualquier persona, iba más por dar visibilidad a las circunstancias de ese pobre señor con este calor", ha rematado.