Un reputado experto es muy claro al decir si España debería quedarse con el horario de invierno o el de verano
Carlos Cagigal argumenta sus razones, que generan debate.

Un reloj marcando las doce y cinco, se supone que del mediodía porque parece que hay luz natural.Getty Images

Carlos Cagigal, un consultor y experto en energías renovables con más de 20 años de experiencia, ha dado en Al Rojo Vivo, el programa que Antonio García Ferreras presenta en La Sexta, su clara opinión sobre si España debería mantener siempre el horario de invierno o el de verano siempre.

Todo ello después de que la Comisión Europea haya reiterado este lunes que poner fin al cambio horario dos veces al año es "la vía más lógica para avanzar" después de que el Gobierno haya reabierto el debate en la reunión de ministros de Energía de la UE que se ha celebrado en Luxemburgo.

"Según la estructura social y económica de España, a nosotros nos da lo mismo que amanezca a las 6.00, a las 7.00 que a las 8.00 de la mañana por el tipo de estructura laboral, económica y social de las familias, del entorno personal", ha afirmado, mostrándose así partidiario del horario de verano.

En cambio, ha insistido, "es fundamental que, en vez de a las 19.00 o a las 18.00, como pasa en invierno, anochezca una hora más tarde" para el sector turístico porque "el turismo invernal" en España es importante y esa hora más de sol por las tardes en invierno "presenta muchos beneficios", al igual que en el comercio.

La importancia de la noche temprana 

Eso sí, ha advertido que entonces "aprovechar toda la luz natural y los diseños con eficiencia energética es fundamental".

Además, dice que a las 6.00 o las 7.00 da igual que sea de noche porque una familia estándar a esas horas gasta poca electricidad y calefacción, cosa que sí hace por las tardes "porque a las 18.00 es noche cerrada, la temperatura baja de forma drástica".

"Sobrecoste importante"

"Pero ahorrándonos este cambio horario anochece una hora más tarde. Parece que no, pero en el entorno económico, industrial y social, personal, en la vida familiar, esto al final de año es un sobrecoste muy importante", ha insistido. 

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
