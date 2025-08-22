Un restaurante de Ibiza le pide 36.000 euros a una clienta que viralizó el cobro extra por un gancho para el bolso

El restaurante japones Wakame Ibiza ha denunciado a la clienta que criticó en redes sociales el cobro de un extra de 12 euros por un gancho para el bolso, reclamándole 36.000 euros por daños y perjuicios.

En concreto, se trata de la tuitera Lau (@LauraCunei), quien subió a su cuenta de la red social X una fotografía del ticket y, además, aseguró que la camarera le insistió para usar el gancho sin informarle del cargo extra que luego se le cobró.

La crítica al establecimiento rápidamente se hizo viral, llegando a las más de 600.000 visualizaciones y más de 5.000 'me gustas' solo en X, y causó tanto revuelo que la asociación de consumidores Facua se hizo también eco del caso, defendiendo a la clienta.

Sin embargo, la historia ha dado un nuevo giro, ya que según ha comunicado el restaurante, quien ha anunciado acciones legales contra la clienta, el relato de la comensal es falso, calificando sus declaraciones como "manifestaciones falsas y difamatorias".

Por este motivo, y según ha informado la la abogada contratada por el establecimiento Marina Corral, Wakame Ibiza le reclama ahora a la comensal el pago de una indemnización de 36.000 euros, con posibilidad de ampliación si los efectos negativos persisten, además de una rectificación pública y la retirada de las publicaciones.

El local ha sostenido que lo que realmente pasó fue que se produjo "un error involuntario" en la cuenta al añadirse un concepto erróneo, pero que se solucionó antes de que los clientes llegasen a abonar el pago.

Como consecuencia de la repercusión mediática del relato "falso", según el restaurante, el establecimiento asegura que toda esta historia ha generado "un grave daño a su reputación y a su actividad empresarial", ya que han notado una disminución en las reservas y una ola de comentarios ofensivos y de hostigamiento contra el personal.