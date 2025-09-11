Un sociólogo da la puntilla a los que dicen que hay que separar deporte y política tras las protestas en Vuelta

Las protestas a favor de Palestina y contra Israel siguen dando que hablar durante La Vuelta a España. Todo comenzó en Bilbao, en la undécima etapa, que se quedó sin ganador "por motivos de seguridad". Un grupo de personas se colocaron en mitad de la carretera sujetando una pancarta con el texto "Destruye Israel", además de las múltiples banderas de Palestina.

Entre tantas reacciones está la del sociólogo Rafa López, que ha acudido a Al Rojo Vivo, de La Sexta, dejando muy clara su opinión sobre todo lo que está pasando y dando su opinión de forma directa, ya que la Audiencia Nacional ha abierto diligencias por las protestas ante un posible delito de odio.

"Manifestarse contra un equipo privado de un apologista del genocidio en Gaza no es odio, es dignidad simplemente", ha comenzado pronunciando, siendo muy contundente en sus palabras.

Según ha comentado durante su intervención, lo que realmente le espanta es la "hipocresía". "La primera hipocresía es la distancia que hay entre la sociedad civil, lo que está expresando, y lo que está expresando la política", ha razonado.

La segunda, por lo tanto, la achaca directamente a la Unión Ciclista Internacional: "¿No va en contra de los valores ciclistas un equipo de un apologista del genocidio?". La tercera y última hipocresía que ha mencionado no deja de restarle importancia: "Antes, el deporte servía para expresar valores, recordemos el Black Power, el Apartheid en Sudáfrica. Hoy en día se está blanqueando, no solo a Israel, sino también dictaduras del Golfo, cuando vemos que están llenando el mundo del fútbol de dólares".

Este domingo La Vuelta llegará a Madrid y, tal y como ha confirmado la portavoz, delegada de Seguridad y Emergencias—y vicealcaldesa de la capital—, Inma Manz, que se duplicará la seguridad respecto a años anteriores.