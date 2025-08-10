Un vecino se queja de los ruidos y la respuesta es pura magia: "Háztelo mirar"

La convivencia es difícil, y en las comunidades de vecinos lo saben bien. Encontronazos, malentendidos y, también, algún bonito gesto, aunque a veces estos parezcan los menos.

La popular cuenta de X Líos de vecinos, especializada en difundir "líos, broncas y curiosidades de comunidades de vecinos" de toda España, ha publicado una imagen de un cartel que han colgado donde queda claro que, en esta ocasión, no se trata de una historia de buena vecindad.

"Por favor, si es posible usar otro calzado porque desde las 8:00 de la mañana se escuchan los pasos todo el día. Gracias", se puede leer en el cartel que pegaron en un edificio.

Ante esto, la respuesta ha sido pura magia: "Lo siento, no tenemos sistema de levitación en nuestras zapatillas de estar por casa. Pronto recibiremos varitas de Hogwarts y probaré con el hechizo Wingardium Leviosa".

"P.D.: ayer estuvimos todo el día fuera de casa. Háztelo mirar. ¡De nada! ¡Feliz Año!", concluye la contestación, en la que incluso han dibujado gafas y rayos en alusión a la saga de Harry Potter.