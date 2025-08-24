Una actriz cubana deja en muy buen lugar a España por lo que dice que puede hacer en el día a día sin problema

La actriz cubana Darlyn Morales hace ya un tiempo que se mudó a España y, por la experiencia que ha ido viviendo, le ha llegado a enamorar situaciones como en las que se encontraba a la hora de publicar el último vídeo de TikTok (@darlynmoralesactriz), por lo que ha hecho una pequeña reflexión.

Sentada en la terraza de un bar junto a una amiga, un momento único. "Una de las cosas que más me gusta de este país es esto", ha expresado al principio del vídeo, que ha acumulado miles de visitas y 'me gusta' en menos de 24 horas (y subiendo).

"Poder sentarme en una mesita con mi hermana, disfrutar del café y hablar un rato, esto es realmente calidad de vida, una manera de vivir la vida sanamente", ha analizado en primera instancia. Su hermana, que ha estado de acuerdo en todo momento, ha añadido que se vive de una forma "más tranquila y disfrutar el tiempo, despejar la mente".

"Es algo que me encanta de este país, en España no tienes que estar planificándote tanto para compartir, tú sales, caminas un poquito, te tomas un café, lo que te gusta... Y ya está", ha rematado en su breve análisis.

Sin duda, ha dejado una frase que dice mucho de la vida y la cultura del país: "España me ha enseñado a ser feliz". En cuanto a reacciones, varios usuarios se han hecho la misma pregunta: "¿Pero eso no se puede hacer en cualquier país?".

La propia Darlyn ha destacado una respuesta a esa pregunta: "Sí se puede hacer, en cualquier país del mundo es lo mismo, lo que pasa es que en Cuba solo lo puede hacer el 10% de la población y en España, el 80%".