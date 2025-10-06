Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Una agricultora lanza un mensaje que resuena tras los calabacines que ha visto en el supermercado
Una agricultora lanza un mensaje que resuena tras los calabacines que ha visto en el supermercado

"Si no hacía este vídeo no me quedaba a gusto".

Rodrigo Carretero
Varias cestas de calabacines.

Una agricultora ha lanzado un potente mensaje que se está compartiendo mucho en TikTok tras la calidad de unos calabacines que ha visto a la venta en un conocido supermercado.

"Quiero que juzguéis vosotros mismos", empieza diciendo la trabajadora, conocida en esa red social como @paraisoverde18. "Estos son los calabacines que había ayer en el súper, etiquetados como primera. Estos de aquí son míos. Los tiro porque a mí no me lo aceptan como primera", informa.

"Entiendo que haya cooperativas que sí acepten este tipo de calabacín, pero mi pregunta es: ¿A cuánto se le paga al agricultor este tipo de calabacín que en el campo consideramos malo y luego en el súper está etiquetado como primera? Y 1,30 el kilo", subraya. 

En los comentarios, son muchos los que muestra su interés por saber si se puede comprar el producto directamente al agricultor. Otros, en cambio, cuentan malas experiencias en ese sentido. "Yo he intentado comprar a agricultores y me sale más caroooo", dice uno. Otro responde: "A mí me pasó igual y mira que adoro el sabor del campo a mí mesa, pero muchos de los productos el kilo era más caro que entienda (de barrio o super) ... y aunque me duela, el bolsillo tiene más gastos. Procuro comprar productos de temporada".

"La verdad que en muchos supermercados que tenemos en Almería, la verdura y fruta que hay a veces es penoso. Ni para las cabras...", se lamenta otro. "Eso me paso a mí en un supermercado y pregunté al encargado de la verdura y le dije que si no tiene vergüenza de poner eso como primera", añade otra persona. 

"A mí me pasa igual aquí en Cádiz en Sanlúcar de Barrameda. No entiendo cómo nos hacen coger los de primera y tirar los defectuosos, que en realidad no tienen nada, y vas a un supermercado y los veas allí a precio de primera", se lamenta otro.

