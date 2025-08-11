Una alcaldesa del PSOE tiene que ir a un médico de Urgencias en Andalucía y habla así de lo que vio

La alcaldesa de Baena (Córdoba), María Jesús Serrano, ha denunciado en su perfil de la red social de X lo que le ha ocurrido en Urgencias tras sufrir una reacción alérgica por una picadura de un insecto mientras estaba de vacaciones.

"Anoche, de vacaciones, acabé en urgencias por una reacción alérgica. Lo que vi allí no fue un caso aislado: es la realidad de la sanidad pública en Andalucía, con Moreno Bonilla y el PP. Y duele", ha escrito en un primer tuit, que se ha hecho viral con más de 185.000 reproducciones.

Serrano ha explicado que le picó un insecto en la cara y, antes de nada, ha aclarado que no fue grave, pero sí lo suficiente para tener que ir al centro de salud. Entonces, ha sido cuando ha contado lo que pudo notar en esa visita.

"¿Y qué me encontré? Instalaciones deterioradas, una sala llena y esperas de horas para ser atendidos", ha relatado. La representante socialista, asimismo, ha querido elogiar la actitud de los médicos, enfermeros y del resto de profesionales que trabajan en el centro médico.

"Mientras, los profesionales sanitarios, desbordados. No daban abasto y hacían lo imposible para llegar a todo, con su mejor sonrisa y profesionalidad", ha sentenciado con contundencia Serrano.

La alcaldesa ha remarcado que esto "no es un caso aislado porque pasa en muchos pueblos y ciudades andaluzas y no solo en verano".

"Lo que están haciendo con la sanidad pública en Andalucía no tiene nombre. Si la atención primaria no funciona, las urgencias colapsan. Lo vivimos en Baena. Lo vivo ahora, fuera de casa. Duele igual en cualquier municipio. La salud no entiende de vacaciones. Ni de colores políticos, pero sí de decisiones. Y aquí, las del PP son claras: desmantelar lo público para favorecer lo privado", ha afirmado, revindicando que se niega a normalizar esta situación.