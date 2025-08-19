Una argentina alucina con lo que se ha encontrado en un Mercadona

En España muchos pasan por delante de ella sin prestarle atención, pero para la argentina Antonella Pécora ha sido un hallazgo digno de museo. Tanto, que después de entrar en un Mercadona, no pudo resistirse a grabar un vídeo, cual tutorial, de la máquina que corta el pan en rebanadas y hacerlo viral en TikTok.

Lo narra con la pasión de quien le encargan la narración de un lanzamiento espacial de la NASA: “3, 2, 1, está. Acá el tío Hernán nos muestra cómo cortan el pan en España y en Europa", comenta al inicio de un vídeo que roza los tres millones de visualizaciones.

“Cerramos ahí y ahí seleccionamos el tamaño”, le explica con solemnidad su tío Hernán, mientras coloca la hogaza dentro de la máquina como si fuera un experimento nuclear. Y es entonces cuando se ponen en marcha las cuchillas. "Cerramos ahí y seleccionamos el tamaño. Vamos a poner el tamaño medio", dice mientras el aparato empieza a funcionar, relajando la curiosidad de su sobrina.

Sin embargo, el momento de la verdad para Antonella llega cuando, entre la fascinación y no saber de qué va toda la historia... pregunta: “Y de ahí, ¿a dónde sale?". Una pregunta a la que responde, otra vez su tío, otra vez con paciencia: "No, ahí tienes que abrir acá y lo retiras”, mientras le enseña cómo hacerlo. Toda una clase magistral de cómo meter una barra y sacarla en rebanadas, con la emoción de quien presencia un hallazgo científico.

El pan, protagonista inesperado



Las reacciones en redes no se han hecho esperar, y el vídeo se ha llenado de ironías. “Me sorprende que haya países a los que esto le parezca tecnología puntera”, apuntaba morenu1989, mientras Natalia resumía el sentir colectivo: “Si se meten con nosotros, malo; si hablan bien, malo; si ven cosas que no han visto antes, malo… aquí no se sabe cómo acertar”.

Otros han tirado de la vena más práctica. “¡Guantes, por favor!”, reclamaba MarSinMásperonomenos al ver las manos en acción. Bárbara recordaba que esto no es ninguna revolución, sino un invento con solera: “Es una cortadora de pan, se lleva usando pues imagino que más de 30 años. Cuando yo era pequeñita mis padres tenían una panadería y con esa máquina cortaban las teleras grandes para que los clientes lo tuviesen como se vende ahora el pan de sándwich”.

Y la guinda la puso borjaibaneez, con un dardo final: “Cuando se enteren de que existen una farola con 3 colores llamada semáforo van a flipar”.