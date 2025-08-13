Una camarera argentina lanza esta pregunta tras ver lo que hacen los españoles: "Me pone de mal humor"

La camarera argentina y usuaria de TikTok Florcita, conocida en esta red social bajo el nombre de @florenciamagalig4, ha publicado un vídeo de menos de un minuto que está dando mucho que hablar.

La creadora de contenido se ha referido al asunto de las propinas y ha criticado el hecho de que los españoles no den nunca propina. La joven ha preguntado los motivos a los que se debe esta costumbre.

"Si eres español necesito preguntarte algo que me está generando mucha duda, ¿por qué no tienen la capacidad o la costumbre de dejar propinas cuando van a comer? No lo entiendo y necesito que alguien me lo explique", ha afirmado.

Florcita ha hecho la siguiente reflexión: "No sé si tienen alguna ley en particular, pero necesito saberlo porque me pone de muy mal humor. Trabajo como camarera y atender a una mesa de españoles es como no".

"Por más que los atienda bien, los sirva y lo haga todo perfecto, sabes que no te van a dejar nada y si te dejan 10 céntimos te dicen como quédatelo que te lo mereces", ha rematado con tono irónico.