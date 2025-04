Una camarera cuenta el comentario que ha tenido que soportar de un cliente: "Son situaciones asquerosas"

“Me da puto asco que un puto señor asqueroso me haga ese comentario”. Así de clara se ha mostrado Ani (@anaezquerro) en el vídeo que ha publicado en TikTok para contar una situación que ha vivido mientras trabajaba como camarera en un bar. “Ojalá no tener que subir estas cosas”, ha escrito en la publicación, que dura poco más de tres minutos y que ha acompañado con el mensaje fijo: “Ojalá los señoros desaparezcan para mis hijas”.

En las imágenes se la ve incómoda, haciendo pausas, intentando no llorar. Dice que le da vergüenza grabar el vídeo, pero que sentía la necesidad de hacerlo. Explica que estaba trabajando cuando entró un hombre de unos sesenta y pico años a comer. Le pareció amable, incluso le comentó a un compañero que le recordaba a su padre. “Qué ternura”, pensó. Lo atendió con normalidad, como cada día, y al marcharse, el cliente se despidió con un: “Bueno, simpática, hasta luego”.

Media hora después, el mismo hombre volvió al bar a tomar un café. Ani le sirvió con la misma amabilidad. Le puso el café, su vermú, y fue a cobrarle. Fue entonces cuando el hombre le dijo: “Oye, ¿te puedo decir una cosa? Tienes manchada la parte de atrás del pantalón”. Ella, extrañada, preguntó: “¿Qué?”. Y él insistió: “Como un cachete que lo tienes manchado, no sé, te habrás sentado o algo”. Ella le dio las gracias, incómoda. Y fue entonces cuando soltó la frase que lo cambió todo: “Bueno, es que eso me pasa por mirar donde no debo”, y se echó a reír.

“Me he quedado completamente helada”



Ani se quedó en blanco. “Me he quedado completamente helada”, cuenta. “Le he dicho como: ah, hasta luego”. Esa fue toda su reacción en ese momento, pero por dentro hervía. Por eso grabó el vídeo, aunque no sepa muy bien por qué. Solo sabía que no podía quedarse con eso dentro. “He vivido situaciones así 80.000 veces. Me parecen asquerosas”, dice, visiblemente afectada.

Y no es solo por lo que le ha dicho ese cliente, sino por lo que suele oír después. “Últimamente estoy escuchando frases tipo ‘si te molesta es porque tú no estás segura de ti misma’ o que la culpa es un poco del que lo recibe por cómo lo recibe”. Su respuesta no deja lugar a dudas: “Es una puta mierda de argumento”.

En el vídeo insiste en que no se trata de exageraciones ni de ideología. “No es en plan ni feminazi ni nada de eso”, afirma. Pero también señala algo que le remueve por dentro: “Mis amigos no sufren ese tipo de… de contenido. Es que no sé ni cómo llamarlo”. Y añade: “Me encanta mi culo, pero me da puto asco. Me da puto asco que un puto señor asqueroso me haga ese comentario. Es que me da puto asco”.

Al final del vídeo ya no puede más. No lanza una conclusión ni una reflexión. Solo una frase directa, sincera y cargada de verdad: “Estoy súper cansada. Sin más”.