Una camarera narra el desagradable episodio que le pasó con un cliente: "Lo peor de todo es que ni siquiera se disculpó"

La usuaria de TikTok @magamaiztegui es una argentina que reside en España y que ha hecho un vídeo contando lo que le pasó al atender a un cliente en la cafetería de la que es propietaria con su familia. Su testimonio ha indignado.

"Soy una argentina viviendo en España y voy a contar una de las peores cosas que me han pasado trabajando aquí. Con mi familia tenemos una cafetería en España y, sinceramente, pensaba ya lo había visto todo, pero esto me demostró que claramente no es así porque me vomitaron y me hicieron limpiar su vómito", ha empezado contando.

Tras ello ha querido explicar cómo fue: "El otro día, a eso de las 3 de la tarde, viene un señor al local y se pide una cubata. Obviamente, además de él había otras mesas, así que lo atendemos, le llevamos la bebida y sigo atendiendo al resto de mesas. Mientras estaba atendiendo, se levanta este señor y me dice que vomitó en la mesa".

"A lo que yo le respondo sin mirarlo, que todavía estaba tomando un pedido, que en un segundo ya estaba con él", ha proseguido. Cuando llegó vio la estampa de lo que había pasado y decidió limpiarlo: "Con el trapito empecé a limpiarlo, empecé a limpiar la mesa, vi que también había en la silla. Sinceramente, hasta ese momento todavía no le había prestado atención al señor, simplemente como que estaba enfocada en la tarea de limpiar y seguir atendiendo".

"Entonces, cuando termino, me giro para decirle que ya estaba. Levanto la vista y veo que estaba manchado. Le pregunté si estaba bien y me dijo que sí, que había vomitado. Lo miré como si le hubiesen salido dos cabezas y le volví a preguntar, intentándome mantener lo más serena posible. A lo que este hombre, como si fuese lo más normal del mundo, me contestó que sí", ha asegurado.

"Entiendo que te sintieras mal, pero ¿hacía falta que alguien limpiara tu vómito? O sea, sinceramente, ¿tú no podías hacerlo?", se ha preguntado.

La dueña ha contado que "lo peor de todo es que ni siquiera se disculpó". "Y son esos momentos en los que te das cuenta qué difícil que es la atención al público", ha añadido.

La reflexión de la protagonista

Entonces ha contado otros casos donde le pasa momentos desagradables: "Por ejemplo, es sorprendente la cantidad de personas que quieren hacerte el pedido en barra y tal vez estás como un pulpo que no te dan las manos y no los puedes atender bien. Entonces, les pides que tomen asiento, que en un segundo se los atiende y te ponen cara de enfado".

"A ver, un poco de empatía, por favor, para el que está trabajando", ha pedido la creadora de contenido.

"Volviendo a este hombre, como les dije, cero empatía. Esta persona se levantó, ni siquiera se disculpó, salió como si nada después de hacerme limpiar su vómito. Esto me demuestra que la gente sinceramente tiene cero empatía", ha rematado.