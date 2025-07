Una camarera toma nota a una familia, la hija pide una crepe y al llevársela se encuentra una escena que no puede creer

La escena que ha presenciado una camarera al llevar a la mesa el pedido que le había hecho una familia ha hecho que la propia trabajadora haya publicado un escrito en las redes sociales para reflexionar sobre el asunto.

"Aparece una familia. Todo normal. Son lentos pidiendo y piden por fascículos por lo que me toca ir a su mesa una media de 10 veces pero no me quejo... lo hago... el niño de unos 7-8 años pide el helado más grande con tres bolas cada una de una cosa y le parecen pocas, quiere pedirme otra bola extra (aunque lo veo excesivo el cliente manda y sus padres le dejan), la hermana adolescente de 13-14 pide un batido de frutas y un crepes con chocolate", empieza explicando la usuaria de Threads carmen.a.r.94.

Según cuenta, lo sorprendente de la situación llegó al llevar la comida a la mesa: "La madre regaña a la hija: 'Eso tiene muchas calorías. ¿Cómo se va a poder comer eso? ¡Es que es demasiado para tú cuerpo! ¿No crees que tiene muchas calorías?".

Finalmente, la madre acabó decidiendo y pidiendo un zumo de frutas en sustitución de la crepe: "Pierdo la fe en la humanidad. Esa chica adolescente está delgada, va arreglada con un vestido ceñido y tacones, por lo que pienso que será un día especial".

"Efectivamente... entra la madre a pagar y me dice que es su cumpleaños... ¿Su cumpleaños? ¿Y le hablas de las calorías de un creps? ¿Es en serio? Y lo que más me choca es el contraste con el hermano, que sí pide lo que quiere y su hermana la tienen controlada", zanja.