Una chica cubana enseña cómo se ha preparado su familia para la llegada del huracán Melissa
"Mi amor, estamos en Cuba, y aquí se hace difícil hasta conseguir agua potable".

Mientras el huracán Melissa avanzaba hacia el Caribe con vientos cada vez más fuertes, una joven cubana ha querido mostrar a través de su cuenta de TikTok cómo su familia se está preparando para el impacto. 

Su vídeo, grabado desde su casa, se ha convertido en una ventana a la vida cotidiana de miles de personas que afrontan la llegada de estos temporales a la isla intentando estar todo lo prevenidos posible.

"Vivo en Cuba y aquí estamos esperando un huracán categoría cuatro. Nosotros nos empezamos a preparar para tratar de salvar algunas cosas, tratando de salvar lo que poco a poco han construido con sacrificio, porque en Cuba es difícil todo", ha comenzado explicando la tiktoker.

"Como vivimos en la costa es probable que hayan penetraciones del mar, por lo que empezamos a levantar todo lo que pueda mojarse y dañarse. Y la situación no está como para que se te jodan las cosas", ha asegurado la cubana.

"Hace más de diez años pasó un huracán y dejó muchas casas en el piso. Y es verdad que lo material se recupera pero, mi amor, estamos en Cuba, y aquí se hace difícil hasta conseguir agua potable", ha recordado la creadora de contenido.

"Nosotros aquí en casa aseguramos muy bien las ventanas y puertas para resguardarnos muy bien. Habíamos decidido quedarnos aquí, ya que el huracán no nos afectaba directamente", ha explicado Yaneisy, exponiendo cuál era su primera idea.

"Pero ya luego se empezó a deteriorar muchísimo el tiempo. Por lo que decidimos, por miedo al mar, que teníamos que salir de aquí. Es mejor ser precavido que tener que lamentar", ha relatado la cubana.

"Así era la vista desde la casa, estamos apenas unos metros del mar. Conseguimos un transporte y salimos echando de ahí. Es una maldición lo que ha pasado con Cuba: hambre, enfermedades y ahora un huracán que Dios sabe lo que pueda pasar", ha reflexionado la usuaria.

"Espero que mis hermanos cubanos estén bien después de esto. Les mando muchos besos y nos vemos", ha concluido la tiktoker el vídeo, sin saber todavía qué es lo que se les avecinaba.

Por suerte, en un vídeo posterior Yaneisy ha contado que se pudieron refugiar en casa de unos familiares y, aunque se les fue la electricidad y el internet, no tuvieron que lamentar grandes pérdidas.

No se vivió la misma suerte en todo el país, ya que aunque no se han contabilizado muertes, muchas zonas han quedado devastadas tras el paso de Melissa, sobre todo en la zona norte y este del país, como las provincias de Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo.

