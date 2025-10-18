Una chilena va al que se supone que es "uno de los barrios más peligrosos de Madrid" y ojo a su reacción

La creadora de contenido Maite Leturia (@themaiteway), una chica chilena que está viviendo en Madrid, ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok un vídeo paseando por el que se supone que es "uno de los barrios más peligrosos de Madrid".

"Oye, estoy caminando por uno de los que se supone que es de los barrios más peligrosos de Madrid y les prometo que voy demasiado segura, o sea, obviamente siempre el telefonito amarrado porque una es latina y una se cuida, pero estoy impactada", ha comezado diciendo la tiktoker.

"O sea, que esto sean como los barrios bajos es increíble. Les voy a mostrar para que lo vean, miren esto", ha comentado la chilena mientras grababa los alrededores, en los que puede verse una calle principal del barrio madrileño de Vallekas.

"O sea, súper verde, limpio... todo súper limpio. Díganme que esto en Chile no sería Vitacura", ha comentado soprendida la creadora de contenido, haciendo referencia a Vitacura, uno de los barrios más exclusivos de chile, una zona residencial donde vive la gente con altos ingresos.

"Esta área verde no es ningún parque ni nada, es como el área verde de esos edificios", ha señalado, enseñando una zona verde de césped con diversos árboles que pertenece a una urbanización de varios bloques de pisoso de la zona.

"Ser uno de los barrios más peligrosos y más 'feos' de Madrid... O sea creo que lo más feo que he visto es como ese graffiti", ha apuntado, mostrando un graffity en la pared de un edificio.

"Yo no sé qué opinan, pero ojalá que los barrios bajos o los barrios más peligrosos de Sudamérica fueran así, como estos", ha concluido la creadora de contenido entre risas.

Y parece que la tiktoker no es la única con esta opinión, ya que su vídeo ha superado los 1,4 millones de visualizaciones y los 98.000 'me gustas', además de conseguir más de 1.500 comentarios.

"La cañada real sí que es literalmente un barrio cualquiera en Latam"; "Es que los barrios obreros no son peligrosos si no te metes con nadie"; "El barrio mas peligroso de Madrid es el mas tranquilo de Latinoamérica", han comentado algunos usuarios.