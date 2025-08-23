La reflexión de un camarero en su último día en la hostelería genera reacciones unánimes sobre la profesión

La hostelería es una de esas profesiones que bien podría convalidar varias carreras universitarias, como uno de sociología, psicología y cualquiera que uno se pueda imaginar. Se viven situaciones cada día de la jornada, por la experiencia que se vive con los compañeros y, sobre todo, con los clientes.

El creador digital y camarero (por poco tiempo) Daniel Lambea ha publicado un vídeo en su perfil de TikTok (@daniel_lambea) tras el último día de trabajo, pues va a ejercer otra profesión en un futuro a corto plazo, reflexionando sobre la profesión: lo bueno y lo malo, los aprendizajes y los sacrificios.

"Hoy ha sido mi último día como camarero, después de dos años y medio que he estado trabajando. Ahora que estaba dando una vuelta nocturna, quería hacer una pequeña reflexión", ha explicado al principio del vídeo, que ha acumulado decenas de miles de visitas en menos de medio día.

"Este trabajo te da según qué habilidades que yo hace dos años y medio no me podía llegar a pensar que un camarero podría adquirir, al final estás lidiando con mucha gente, compañeros que no conoces, pero que poco a poco se convierten en sus amigos", ha razonado.

A fin de cuentas, tal y como ha analizado, en el sector de la hostelería, sea cual sea tu puesto de trabajo, tienes que aprender a lidiar "con situaciones de estrés, de tensión", habilidades que adquieres.

"Es un trabajo que a priori la gente rechaza, critica y que no gusta, es verdad que es muy sacrificado y para mí fue temporal, pero estoy muy orgulloso de haberlo hecho y lo dejo con cierta lástima, sobre todo porque conectas con la gente, intentas servir a la gente de la mejor forma posible, al final es tu responsabilidad que coman con una experiencia agradable e intentas hacerlo de la mejor forma", ha rematado el hasta ahora camarero.

Las reacciones de los usuarios también han ido encaminadas a lo que ha hablado Lambea: "Trabajar en hostelería es cansado y estresante, pero es de lo mejor que hay, aprendes mucho sobre ti mismo y sobre cómo relacionarte".

La usuaria Carmen Manzaneda ha seguido la misma corriente de opinión que la mayoría de comentarios: "Bravo por ti, siempre hay que quedarse con lo positivo, todo lo que vives tiene que ser para crecer y aprender, todo es válido".

Por otro lado, la usuaria @rocy1976patry, que lleva 33 años de camarera, comenzando a los 17, también ha dejado su pequeño granito de arena: "Al llevar la primera bandeja se me cayeron 5 litros de cerveza y varios vasos. ¡Qué susto! Y el restaurante era de dos pisos, se me fue todo escaleras abajo. Ahora, ya a los 50, me duelen los tendones y la muñeca, así que la bandeja lleva poco peso. Los años no son los mismos, pero dejé la hostelería hace dos meses y es lo mejor que he hecho, duermo más y con menos ansiedad".