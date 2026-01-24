Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Un cliente insulta al camarero de un restaurante: la respuesta del jefe es inmediata y es de las que duelen
Un cliente insulta al camarero de un restaurante: la respuesta del jefe es inmediata y es de las que duelen

Daniel Pueblas Lara
Un restaurante le ha dado una respuesta muy certera a un cliente cuya educación deja mucha que desear. Tanto, que seguramente no le queden muchas ganas de rebatir. La cuenta de X @SoyCamarero ha compartido una reseña donde tilda a uno de sus camareros de tener "una neurona" y tenerla "despistada"

"Está mal reproducirse entre familiares y es justo lo que han hecho los padres del camarero más alto (hay dos), bastante desagradable, mal educado y el servicio pésimo", comenta este cliente, que sugiere que la inteligencia no es la mayor virtud de este empleado. 

Pese a la impertinencia y las malas formas de este cliente, la respuesta del dueño del establecimiento no ha podido ser más acertada, a la par que educada. "Mira, no solemos contestar así", empieza diciendo el dueño del restaurante, que no pierde la paciencia en ningún momento.

"Pero como tú y tu pareja os habéis cebado solo por no haber podido desayunar, porque el local estaba lleno, si os dicen que hay que esperar, tienes dos opciones muy sencillas, ya que tú presumes de tener todas las neuronas", le responde el propietario.

"Ni neuronas ni educación"

Las reacciones a esta reseña tan irrespetuosa no se han hecho esperar. La cuenta de X @SoyCamarero considera que este cliente "igual tiene neuronas pero no educación…", en referencia a la respuesta del dueño del restaurante. 

"Ese cliente no tiene ni una sola neurona, aparte de maleducado, es un imbécil. Bien contestado por parte del jefe. O te esperas o te vas, es fácil de entender", considera un usuario, que ha respondido al mensaje.

Al margen de las reacciones, resulta muy llamativa la crítica de este cliente, pues en ningún caso se debería reaccionar así si en el establecimiento en cuestión no hay ninguna mesa libre. Aquí, por lo tanto, el cliente no tiene la razón.

