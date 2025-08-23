Una cubana acude a un hospital de España por primera vez: su análisis es breve, pero muy claro

La creadora digital cubana @llovera094 vive actualmente en Barcelona, ciudad de la que habla constantemente en sus vídeos. En esta ocasión lo ha hecho sobre los hospitales y la sanidad pública del país, valorándola de tal forma de la que habría que tomar nota.

"Hoy por primera vez pisé un hospital aquí en España", ha advertido al principio del vídeo, que ha acumulado miles de visitas. Ha sido específicamente el hospital público San Joan de Déu, en Manresa.

Sin duda, para ella ha sido muy diferente a un hospital en Cuba "desde la tecnología hasta la atención, la limpieza y la organización". Por lo que ha vivido, "todo el mundo está dispuesto a ayudarte, a darte una respuesta para que te sientas bien, todo organizado, todo en su momento".

"Quizá hay algún problema, como en todos los lugares, pero está bastante organizado, nada que ver con un hospital en Cuba", ha rematado en su breve conclusión. Las reacciones han surgido como la espuma y el comentario más destacado ha sido el de la usuaria @mika3: "Por eso hay que cuidarlo y no dejar que la derecha lo privatice y nos dejen sin nuestros derechos".

Para la usuaria teresa Delfín, "faltan médicos, pero la atención es buena". El usuario @jhonk ha estado muy de acuerdo con la mujer, ya que un amigo suyo sufrió un ictus y fue al hospital de Vilanova de Lleida: "La atención fue increíble".