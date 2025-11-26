Una cubana llega a Madrid para ver el encendido del alumbrado navideño y su reacción es muy sincera

Madrid dio la bienvenida a la Navidad el pasado sábado 22 con el tradicional encendido de las luces en un acto en el Ayuntamiento de la capital que reunió a miles de personas alrededor del consistorio y en las principales calles, como pueden ser la Gran Vía, la Calle Mayor o lugares tan emblemáticos como la Puerta del Sol, Plaza España o la propia Plaza Mayor.

Entre las personas que se desplazaron se encuentra la actriz cubana Darlyn Morales y su hermana, que quisieron disfrutar del espectáculo y que se quedaron alucinando por todo lo que ocurrió.

"Estamos caminando mi hermana y yo por la Gran Vía, que vinimos a ver las luces. Ha sido uno de los mejores espectáculos que he visto en mi vida... y para mi hermana también", ha comenzado diciendo en un vídeo que ha publicado la intérprete en su perfil de TikTok.

"Se vienen unos días de luces y de Navidad que son lo más grande de la vida", ha añadido, mientras su hermana aseguraba que "en el momento en el que encendieron todo en Cibeles casi me da algo".

Morales también ha aprovechado para contar cómo es la situación en su país: "En Cuba nos quitaron la Navidad, los árboles y todo y se convirtió en algo político. Para nosotros el tema de fin de año se celebra el 1 de enero toda la vida, pero se celebra como algo político, no se celebra esta etapa".

"Ahora se está celebrando un poco más, pero nos quitaron esta tradición tan bonita y estar aquí en España, viendo este espectáculo tan apasionante, es algo que valió la pena y les animo a todos a hacerlo", ha rematado la actriz.

Más de 6 millones invertidos

Al encendido del alumbrado navideño en la capital se han destinado más de seis millones de euros y contó con un gran espectáculo de luces y música sobre la fachada del Ayuntamiento para dar la bienvenida a la Navidad. También estuvo el cantante malagueño Pablo López y Carlos Sainz fue el encargado de apretar el botón.

En total y según se ha informado, Madrid lucirá durante 42 días, hasta el 6 de enero, 13 millones de bombillas repartidas en 7.134 cadenetas, 126 cerezos y 13 grandes abetos luminosos situados en más de 240 emplazamientos de los 21 distritos de la capital.