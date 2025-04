Una dependienta de una tienda alucina con la petición de una clienta para su hijo: las reacciones son clavadas

La escritora Chloe Queen (@chloee.queen en TikTok) ha publicado un vídeo en sus redes sociales contando una anécdota que le ha ocurrido mientras trabajaba en una tienda que la ha dejado petrificada por lo surrealista que ha sido.

"Es una situación 'heavy' que me acaba de pasar en el trabajo", ha advertido al principio del vídeo, en el que ha contado que una señora se dirigió a ella en inglés, pero Chloe le advirtió de que no hablaba ese idioma.

Esta le respondió directamente que sí que lo hablaba porque le había oído hablar inglés con otro cliente, pero lo había chapurreado mínimamente. Al final, la clienta, señaló una zona de descanso al lado del stand del centro comercial donde trabaja, en el que había un niño, su hijo.

Le acabó pidiendo "que le echara un vistazo" mientras ella iba a comprar a otro lado. Esto le sorprendió muchísimo porque al final ella estaba trabajando y no se esperaba que alguien le pidiera vigilar a un niño. "No, no, i'm working", le señaló.

Lo peor es que acabó yéndose y dejó al niño esperando, al cuidado de alguien que no tenía ninguna responsabilidad. "Ahora me siento mal, a ver si se va a levantar el niño y se va a ir, se ha pirado y me ha dejado al niño que tendrá unos ocho años", ha expresado.

De los más de 100 comentarios, la gran mayoría le ha advertido de que en esas situaciones debe llamar a la policía o, como mínimo, a la seguridad del centro. "Como el niño se vaya o le pase algo te puedes buscar un problema", le han advertido